Nach Sommerhaus-Verrat schießt Theresia Fischer gegen Sam Dylan: "Aus meinem Leben gelöscht"

Viele Beziehungen gehen im Sommerhaus der Stars in die Brüche. Doch jetzt musste eine Freundschaft dran glauben. Zwei Diven gerieten heftig aneinander.

Reality-Sternchen Theresia Fischer und Skandalnudel Sam Dylan haben eigentlich richtig viel gemeinsam: Beide lieben es, sich in exzentrischen Outfits zu präsentieren und einen dramatischen Auftritt im TV hinzulegen. Doch jetzt kam es im Sommerhaus der Stars zum Bruch zwischen den Paradiesvögeln. Die Sache soll sogar vor Gericht. Warum aus den Besties plötzlich erbitterte Erzfeinde wurden, erfahrt ihr hier.

Aus Freund wird Feind: Theresia Fischer ist schwer enttäuscht von Sam Dylan

Sam Dylan (Prince Charming) ist seit Jahren dafür bekannt, im Reality-TV Angst und Schrecken zu verbreiten. Der Grund: Vor seiner bissigen Art ist kein Star sicher. Wenig überraschend sorgt der Reality-Schreck schon wieder fürs nächste Drama. Theresia fühlt sich von Sam hintergangen.

Eigentlich hatte Theresia mit Gloria Glumac und Sam Dylan eine Allianz geschmiedet, um Konkurrent Umut gehörig den Kopf zu waschen: Dieser soll endlich von seiner toxischen Freundin Emma loskommen, die ihn wie ein "Haustyrann" in den Wahnsinn treiben würde. Als Gloria dann aber zum unangenehmen Gespräch ansetzt, hält sich Sam Dylan plötzlich raus. Er lässt Gloria und Theresia einfach hängen.

Das lässt Theresia nicht auf sich sitzen. Unter Tränen konfrontiert sie ihren Ex-Bestie: "Du solltest mir den Rücken stärken. Das erwarte ich von einer guten Freundschaft!" Dylan gibt sich bei der Konfrontation unschuldig, doch für Theresia ist es aus.

Theresia Fischer kündigt Sam Dylan die Freundschaft: "Für immer!"

Bei Instagram veröffentlichte Theresia nun ein Statement, das sich gewaschen hat. Ohne Umschweife kommt sie zum Punkt: "Nicht nur bei Insta gelöscht, sondern auch aus meinem Leben! Für immer!“ Dass sie sich zu Sam Dylan nicht weiter äußert, hat einen ganz besonderen Grund: "Zu diesem Thema gibt es von mir kein langes Statement, weil ich dieser Person keine Aufmerksamkeit mehr bieten möchte."

Wie VIP.de berichtet, soll sich Theresia wohl an den gemeinen Kommentaren über ihren Partner gestört haben, die Sam Dylan während der Einzel-Interviews von sich gegeben hatte. Sam bereut seine Kritik nicht, wie er Promiflash verrät: "Das, was ich in den O-Tönen gesagt habe, da stehe ich auch heute noch zu."

Noch mehr Drama im Sommerhaus: Diese Beleidigung geht viel zu weit

Hat Theresias Partner die Finger im Spiel? Sam Dylan wirft Manipulation vor

Auch Theresias Partner Stephan ist mit Sam Dylan bereits angeeckt. In der letzten Folge kam es zum Eklat zwischen ihm und Dylans Partner Rafi Rachek. Rafi nannte Stephan vor versammelter Gruppe einen "Kinderf*cker" und leistete sich damit einen riesigen Fauxpas. Stephan ließ die Beleidigung unter der Gürtellinie nicht auf sich sitzen. Er versprach Rafi eine Anzeige, wie es hier zu sehen gibt:

Sam Dylan glaubt, dass Theresias Partner für das Ende der Freundschaft verantwortlich sei. Die 25 Jahre jüngere TV-Blondine lasse sich wegen des Streits mit Rafi zu sehr von Stephan manipulieren, so Dylan gegenüber Promiflash: "Ich weiß sie super zu schätzen, aber was für ein Freund wäre ich, wenn ich dazu nichts sagen würde." Ob er sich damit nur vor kritischen Kommentaren retten möchte, bleibt offen.