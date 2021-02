Nach Thor 4 wird Chris Hemsworth Hulk Hogan: Seht ihn schon jetzt als andere Sportlegende

Nach Thor 4 spielt Marvel-Star Chris Hemsworth Hulk Hogan. Mit Sportlerrollen hat er Erfahrung. Rush streamt bei TVNOW, in dem Film könnt ihr Hemsworth als Rennfahrer sehen.

Wenn er im MCU als Thor pausiert, spielt Chris Hemsworth körperlich extrem fordernde Rollen. Auch nach Thor 4: Love and Thunder legt der Australier das Donnergott-Kostüm kurz ab und spielt den Wrestler Hulk Hogan. Zum zweiten Mal schlüpft er damit in die Identität einer Sportlegende.

Denn schon in Rush - Alles für den Sieg aus dem Jahr 2013 verkörpert er den Rennfahrer James Hunt. Er trifft dabei auf Niki Lauda, der ebenfalls von einem Marvel-Star dargestellt wird: Daniel Brühl. Bei TVNOW könnt ihr das mitreißende Drama sehen.

Das ist Chris Hemsworths Rolle in Rush bei TVNOW: Wie ein Thor im echten Leben

Auf die Rolle bereitete sich der Schauspieler intensiv vor, wie er in einem Interview verriet:

Ich habe mit Leute gesprochen, die James Hunt kannten - einige Mechaniker*innen, Fahrer und ich habe verschiedene Biographien über ihn gelesen. Aber hauptsächlich waren Interviews im Internet die nützlichste Hilfe.

James Hunt ging als Popstar in die Formel 1-Geschichte ein. In den 70ern war er sowas wie der Günther Netzer des Rennsports, was nicht nur an der ähnlichen Frisur liegt. Hunt war für seinen waghalsigen Fahrstil bekannt und fuhr zahlreiche Boliden zu Schrott.

Vor Thor 4: Der Trailer zu Rush mit Chris Hemsworth bei TVNOW

Anders ausgedrückt: Der 1993 verstorbene Hunt war ein Draufgänger, der erst handelte und dann nachdachte. Ein Thor auf der Rennstrecke. In der Filmversion von Hemsworth lernen wir ihn zunächst als kumpelhaften, leicht trotteligen, leicht arroganten Typen kennen. Im Laufe des Film bricht diese Glanzschale von ihm ab und der ernsthafte Hunt kommt zum Vorschein.

Hunt durchläuft damit dieselbe Entwicklung wie Thor in seinem ersten MCU-Film. Der Donnergott wird nach einer dummen und undurchdachten Aktion von seinem Vater verstoßen und muss auf der Erde Bescheidenheit lernen.

Extremes Training: Nach Thor 4 spielt Chris Hemsworth die nächste Sport-Legende

Der Australier vermengt dabei die Athletik eines Klitschko-Bruders mit der Ausstrahlung eines kalifornischen Surfer-Boys.

Den Drang zum Muskelwachstum braucht er für seine Rolle als Hulk Hogan. In einem Biopic für Netflix spielt er den legendären Wrestler. Ob der Marvel-Star überhaupt zu der groben Rolle passt, wird sich noch herausstellen. Hemsworths Adonis-Körper erfüllt eigentliche andere Zwecke, er muss sich anpassen.

Auf die Rolle des Wrestlers bereitet sich Hemsworth derzeit vor:

Dieser Film wird ein wirklich lustiges Projekt. Wie Sie sich vorstellen können, wird die Vorbereitung auf die Rolle wahnsinnig körperlich sein. Ich werde mehr Muskeln zulegen müssen als je zuvor, sogar mehr als ich mir für Thor zugelegt habe.

Hemsworth ist prädestiniert für Sportlerrollen, das zeigte er nicht nur mit seiner Leistung in Rush. Er ist einer der austrainiertesten Hollywood-Stars und hat sich mit Fitness ein zweites Standbein aufgebaut. Davon profitiert er bei seiner Rollenauswahl.



Das Hulk-Biopic hat noch keinen festen Start. Aber Thor startet am 5. Mai 2022 in den Kinos.

