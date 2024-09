Nach überraschender Fantasy-Absetzung bei Amazon: 84.000 Fans kämpfen erbittert um Staffel 2

Die Fantasy-Serie My Lady Jane wurde kürzlich von Amazon nach nur einer Staffel abgesetzt. Tausende enttäuschter Fans kämpfen mit teils skurrilen Mitteln gegen die Entscheidung.

Eine Königin stößt man nicht einfach vom Thron. Das lernt dieser Tage womöglich auch Amazon, das kürzlich seiner Fantasy-Serie My Lady Jane nach nur einer Staffel den Garaus machte. Um kurz darauf mit dem Zorn der Fans konfrontiert zu werden – ein Zorn, der stellenweise ungewöhnliche Blüten treibt.

Fantasy-Fans überschwemmen Amazon-Zentrale mit 1.000 Spielzeugpferden

Zentral für den Widerstand gegen Amazons Entscheidung ist die Fan-Kampagne Save My Lady Jane, die auf Change.org bereits knapp 84.000 Stimmen für eine Petition sammeln konnte. Laut einer E-Mail, die Moviepilot vorliegt, schickten Vertreter der Aktion aus Protest 1.000 Spielzeugpferde an das Londoner Amazon-Büro.

Social Media-Prominente unterstützten die Bewegung. So überbrachte Joy Brooker ein gesungenes Telegram an die Amazon Studios in Los Angeles, um gegen die Absetzung zu protestieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zukunft der geliebten Fantasy-Serie sieht aber leider unverändert düster aus: Bisher lässt sich Amazon offiziell nicht erweichen. Grund für die Absetzung waren nach einer Vermutung von Variety wohl fehlende Zuschauerzahlen. Game of Thrones-Autor G.R.R. Martin ist der wohl promineste Fan der Serie.

My Lady Jane basiert auf der wahren Geschichte der sogenannten Neuntageskönigin Lady Jane Grey, die nach neun Tagen im Amt geköpft wurde. Ihr Amazon-Pendant (Emil Bader) lässt sich das allerdings nicht gefallen und bekämpft die finsteren Intrigen am Königinnenhof.

Podcast: Die 10 besten Serienstarts im September bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 10 Serien-Highlights im September umfassen Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon ebenso das Serien-Battle von Marvel und DC mit Agatha All Along und The Penguin. Außerdem steigt Netflix mit Monster in dunkle True Crime-Abgründe hinab.