Fantasy-Autor George R.R. Martin frustriert wegen Amazon-Absetzung: "Hat mehr als 8 Folgen verdient"

Fantasy-Autor George R.R. Martin, den man für Game of Thrones kennt, hat einen Federdrachen mit Amazon zu rupfen. Netflix ist nämlich nicht der einzige Streaming-Dienst, der Serien frühzeitig absetzt.

George R.R. Martin ist ein vielbeschäftigter Mann. Doch neben der Vollendung seiner Game of Thrones-Vorlage, mehreren TV-Projekten und Convention-Auftritten findet er immer wieder Zeit, auf seinem privaten Blog zu posten. Dort ist nicht nur zu lesen, was für Probleme er mit House of the Dragon Staffel 2 hat, sondern auch, dass er überhaupt nicht happy über die Amazon-Absetzung der Fantasy-Serie My Lady Jane ist.

Fantasy-Autor George R.R. Martin will mehr My Lady Jane von Amazon

Martin schreibt auf seinem berühmtem Blog nach einer Erwähnung seiner Thriller-Serie Dark Winds, die er als Executive Producer betreut:

Wo wir gerade bei Fernsehserien sind, ich habe immer schon alternative Historie und Jane Grey geliebt, die Neuntageskönigin von England hat mich stets fasziniert. Kein Wunder also, dass ich My Lady Jane enorm genoss, eine clevere und originelle Historien-Fantasy auf Amazon Prime, die in einem England voller Hexen und Formwandler spielt, in der Jane mehr als neun Tage durchhält.

Als Autor und Producer mehrerer Genre-Serien hat Martin sogar eine persönliche Connection zur Serie in Form von Showrunnerin Meredith Glynn:

Ich hatte das Vergnügen, mit ihr an einem der Game of Thrones-Ableger zu arbeiten, die HBO vor einigen Jahren konzipiert hat, und da ich von ihrem Talent weiß, war ich nicht überrascht, wie viel Spaß My Lady Jane macht. Geistreich und originell, erinnerte es mich an bisschen an The Great, eine Serie, die ich ebenfalls liebte. Traurigerweise ist The Great weg, und wie es aussieht, My Lady Jane auch. Amazon hat sie nicht um eine 2. Staffel verlängert.

Zu guter Letzt erwähnt Martin noch die Petition , die Fans zur Rettung der Serie gestartet haben. Sie liegt aktuell bei 70.000 von 75.000 anvisierten Unterschriften: "Ich wünsche ihnen Glück. Jane verdient mehr als neun Tage oder acht Episoden."

Fans von George R.R. Martins Game of Thrones-Vorlage Ein Lied von Eis und Feuer warten seit 2011 auf die Fortsetzung The Winds of Winter, an der er aktuell schreibt. Doch das Buch soll er der vorletzte Teil der Saga sein, deren TV-Adaption längst abgeschlossen ist.

