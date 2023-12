Nachfolger zu Amazons Die Therapie ist bekannt: Dieser unheimliche Psychothriller von Fitzek kommt als nächstes

Mit der Mini-Serie Die Therapie hat Amazon einen riesigen Erfolg gefeiert. Jetzt wissen wir, dass der erfolgreichste Psychothriller von Sebastian Fitzek als nächstes verfilmt wird.

Seit Oktober 2023 gibt es Die Therapie bei Amazon Prime * zu streamen – die erste Serien-Adaption eines Sebastian Fitzek-Romans. Sein Thriller erschien 2006 und wurde dieses Jahr als Mini-Serie erneut zu einem großen Erfolg.

Jetzt steht der nächste Psychothriller von Sebastian Fitzek fest, der von Amazon verfilmt wird: Der Heimweg. Diesmal ist ein Spielfilm geplant. Wir sagen euch, worum es geht und wann die Verfilmung startet.

Der Heimweg: Das ist nach Die Therapie der nächste Fitzek-Thriller bei Amazon

Der unheimliche Psychothriller Der Heimweg * erschien 2020 und ist damit eines der neueren Bücher des deutschen Erfolgs-Autors Sebastian Fitzek. Es war "elf Wochen lang auf Platz 1 der Bestsellerliste und 120 Wochen lang insgesamt auf den Bestellerlisten", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Amazon zur Verfilmung. Es ist der bisher erfolgreichste Thriller von Fitzek.

Darum geht es in Der Heimweg: Jules (Sabin Tambrea) arbeitet bei einem telefonischen Begleitdienst, den Frauen am Nachhauseweg kontaktieren können. Ihn erreicht der Anruf der jungen Mutter Klara (Luise Heyer). Sie behauptet, sie würde heute Nacht von einem berüchtigten Frauenmörder umgebracht werden, der ihr ein Ultimatum gestellt hat: Sie soll ihren Ehemann töten – oder wird noch in dieser Nach selbst umgebracht. Verzweifelt will sie mit Jules' Hilfe übers Telefon einen Ausweg finden.

Knaur TB Das Buch-Cover von Der Heimweg

Neben Sabin Tambrea (Babylon Berlin) und Luise Heyer (Der Junge muss an die frische Luft) in den Hauptrollen spielen ebenfalls Friedrich Mücke (Ballon), Andreas Döhler (Im Westen nichts Neues), Dennenesch Zoudé (Unorthodox) und Isabel Thierauch (Zwischen Sommer und Herbst) mit.

Wann erscheint Der Heimweg bei Amazon?

Das Team hinter Die Therapie wird auch den Film Der Heimweg produzieren und die Arbeiten sind schon im Gange. Die zweite Amazon-Verfilmung von Fitzek soll bereits 2024 bei dem Streaming-Dienst erscheinen, heißt es in der Pressemitteilung.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.