Nächster Netflix-Coup: Der Kinderbuchklassiker Matilda wird neu verfilmt

Gemeinsam mit Sony nimmt sich Netflix einer Verfilmung des Musicals Matilda an, das seinerseits auf dem bekannten Kinderbuch von Roald Dahl basiert.

Erst kürzlich machte Netflix mit einem Anime-Coup auf sich aufmerksam, im Zuge dessen fast alle Ghibli-Filme beim Streamingdienst erscheinen werden. Nun konnte das Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos offenbar einen weiteren bemerkenswerten Deal landen. Denn wie The Hollywood Reporter berichtet, nimmt sich der Branchenriese gemeinsam mit Sony Pictures einer Verfilmung des Musicals Matilda an.

Die Bühnenvariante selbst basiert auf dem bekannten und gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl, das 1988 erschien. Diverse Geschichten des britischen Autors wurden bereits in der Vergangenheit für die große Leinwand adaptiert. Zu den Verfilmungen zählen etwa Wes Andersons Stop Motion-Film Der fantastische Mr. Fox, BFG - Big Friendly Giant von Steven Spielberg sowie zwei Charlie und die Schokoladenfabrik-Umsetzungen.

Erst Kino, dann Netflix: Matilda startet zumindest auf britischen Leinwänden

Das Matilda-Musical feierte seine Premiere Ende 2010 im englischen Stratford-upon-Avon, woraufhin es ins Londoner West End kam und es bis an den Broadway in New York schaffte. Dem Bericht zufolge erhält die Verfilmung in Großbritannien eine vollständige Kino- bzw. Heimkinoauswertung.

Daraufhin werde Netflix den Streifen weltweit auf seiner Streamingplattform veröffentlichen. Ob es die Adaption auch in die Lichtspielhäuser außerhalb des Vereinigten Königreichs schafft, ist unklar.

Netflix plant noch weitere Roald Dahl-Adaptionen

Die erste und bis dato einzige Filmadaption von Matilda stammt aus dem Jahre 1996. Regie führte Danny DeVito, der zudem vor der Kamera sowie als Erzähler auftrat. In der Hauptrolle ist Mara Wilson zu sehen. Die Geschichte dreht sich um das titelgebende und überaus begabte Mädchen. Doch die Umwelt, darunter ihre Eltern, nehmen die Fertigkeiten des Kindes zum großen Teil nicht wahr. Glücklicherweise hat sie eine wunderbare Lehrerin.

Für die Regie der kommenden Musicaladaption zeichnet Matthew Warchus (Pride) verantwortlich. 2018 kündigte Netflix bereits an, mehrere Kindergeschichten Roald Dahls in Form animierter Serien veröffentlichen zu wollen, darunter abermals Matilda, Charlie und die Schokoladenfabrik und The BFG.

Ein Starttermin für Matilda steht noch aus.

Netflix und Sony verfilmen Matilda-Musical: Freut ihr euch auf die Adaption?