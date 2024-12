Nächstes Jahr kommt ein Kriegsfilm-Inferno: Erster Trailer entfesselt heftige Gefechte nach wahren Erlebnissen

Einer der spannendsten Regisseure der letzten Jahre bringt nächstes Jahr einen Kriegsfilm von unglaublicher Härte und Intensität ins Kino. Das verspricht der erste Trailer.

Krieg muss eine Art von Hölle sein, der nur die Glücklichsten entkommen. So zeigt es der erste Trailer zum Kriegsfilm Warfare von Star-Regisseur Alex Garland (Civil War) und Ray Mendoza. Die Story basiert auf den Erlebnissen Mendozas im Irakkrieg.

Schaut euch hier den Trailer zu Warfare an:

Warfare - Trailer (English) HD

Alex Garlands Kriegsfilm Warfare: Elite-Soldaten kämpfen um ihr Leben

Warfare dreht sich laut Variety um eine Gruppe von US-amerikanischen Soldaten, die dem Elitetrupp der sogenannten Navy SEALs angehören. 2006 liegen sie im Irak auf der Lauer, als plötzlich ein Sturm unfassbaren Ausmaßen losbricht: Das Haus der Familie, in dem sie einquartiert wird, gerät von allen Seiten unter Beschuss. Während die Gefahr, die Gewalt und der psychische Druck immer weiter zunehmen, müssen die Kämpfer einen Ausweg finden.

Garland, der neben seinen Regiearbeiten unter anderem Drehbücher für The Beach, 28 Days Later und Dredd verfasste, erzählt eine Geschichte vor wahrem Hintergrund: Wie Variety erklärt und der Trailer andeutet, basiert die Story auf der Erinnerung realer Soldaten, zu denen auch Co-Regisseur und -Drehbuchautor Mendoza gehörte. Um die Intensität der Bilder und die Klaustrophobie der Situation zu erhöhen, erzählen die Regisseure den Ablauf in Echtzeit.

Das Resultat, sofern der Trailer eine Beurteilung zulässt, erinnert an Kriegsfilme mit dichter, bedrückender Stimmung wie Tony Scotts Black Hawk Down. Vor der Kamera stehen Stars wie Will Poulter (The Revenant), Noah Centineo (To All the Boys I've Loved Before), Cosmo Jarvis (Shogun) und Joseph Quinn (Game of Thrones).

Wann kommt Warfare ins Kino?

Leider gibt es für Warfare noch keinen festen Starttermin. In den USA soll der Kriegsfilm von Garland und Mendoza im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Mendoza selbst ist nicht vor der Kamera zu sehen, sondern wird von D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs) verkörpert.