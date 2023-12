Natalie Portman verrät die seltsame Frage, die König Charles ihr bei der Premiere von Star Wars Episode 1 gestellt hat

Als 18-Jährige kam Natalie Portman in der Rolle der Prinzessin Amidala ins Star Wars-Universum. Jetzt sprach sie über die unerwartete Frage, die Prinz Charles ihr damals zur Premiere stellte.

24 Jahre ist es her, dass die heute 41-jährige Natalie Portman in Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung das erste Mal als Padmé Amidala in Erscheinung trat. Auf der Filmpremiere traf die falsche Prinzessin mit Charles sogar einen echten Prinzen, der sie allerdings mit einer unerwarteten Star Wars-Frage überraschte.



Ungewollte Beleidigung? Prinz Charles stellte Natalie Portman eine absonderliche Star Wars-Frage

In den USA ist bei Netflix gerade Todd Haynes hochgelobtes Drama May December mit Natalie Portman gestartet. Auf der daran geknüpften Presse-Tour mit Talkshows und Interviews werden die Stars auch immer wieder nach Anekdoten zu früheren Werken ausgefragt und so kam die Sprache auch wieder auf Portmans Rolle in Star Wars Episode I zurück. Wie Variety berichtete, erinnerte die Schauspielerin sich gegenüber Andy Cohen an ihr Treffen mit den britischen Royals und speziell diese eine Sache, die der britische Thronfolger von ihr wissen wollte:



Ich erinnere mich an Prinz Charles, also er war damals Prinz Charles. Er fragte mich, ob ich in den Original-[Star Wars-]Filmen dabei war. Und ich sagte: 'Nein. Ich bin 18.' – Aber er war sehr freundlich.

Zum Nachrechnen: Der erste Krieg der Sterne-Film der Original-Trilogie erschien 1977, der dritte Teil, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, 1983. Das bedeutet, um dort mitzuspielen, hätte die 1981 geborene Natalie Portman 4 Jahre vor ihrer Geburt bzw. als 2-Jährige auftreten müssen. Seit 1999 ist die Darstellerin aus dem Franchise aber nicht mehr wegzudenken und betonte erneut, dass sie auf Anfrage offen für eine Star Wars-Rückkehr wäre.

Zu erklären ist Charles' sicherlich nicht als Beleidigung gedachter Fehltritt damit, dass das englische Königshaus beim Treffen von Filmstars höfliche Konversation betreiben muss – auch wenn sie vielleicht nicht so viel Ahnung von deren Filmen oder Filmgeschichte haben. Prinz Charles' Söhne William und Harry entpuppten sich da schon als größere Star Wars-Fans und legten sogar eine Star Wars-Cameo als Stormtrooper in Episode 8 hin.

