Nathan Fillion enthüllt neues Material aus The Rookie Staffel 7 – und die Fans sind komplett aus dem Häuschen

The Rookie-Star Nathan Fillion hat einen Vorgeschmack auf eine Staffel 7-Szene enthüllt, bei der ihm am Set ein humorvolles Malheur passierte. Fans lieben ihn dafür.

Erst vor wenigen Tagen haben The Rookie-Fans das lang ersehnte Startdatum von Staffel 7 in den USA erfahren. Während bis dahin noch einige Wochen ins Land ziehen werden, hat Nathan Fillion nun einen kleinen Vorgeschmack geteilt, der euch die Wartezeit versüßen könnte.

In einem Behind-the-Scenes-Video vom Set passiert ihm ein witziger Versprecher, der nicht nur seine Co-Stars zum Lachen brachte.

Nathan Fillion teilt Blooper-Video vom The Rookie Staffel 7-Set

In dem Video, das Nathan Fillion auf seinem privaten Instagram-Kanal teilte, muss John Nolan einen Verdächtigen identifizieren. Die Aussprache dessen Namens sorgt beim Rookie-Star jedoch für Schwierigkeiten ‒ nicht zuletzt, weil ihn der besagte Name an Schriftsteller Truman Capote erinnert. Dazu schrieb der Schauspieler:

Wir machen bei unserer Serie nie Fehler. Das ist wahrscheinlich KI-generiert.

Fillions Fehler am The Rookie-Set sorgte bei seinen Co-Stars für schallendes Gelächter, wie dem Video zu entnehmen ist. Besonders Jenna Dewan, die direkt neben Fillion steht, hält mit ihrer Belustigung über die falsche Aussprache nicht hinterm Berg.

Die Rookie-Stars sind jedoch nicht die einzigen, die sich köstlich über den Blooper amüsieren. Auch die Fans feiern Fillions Staffel 7-Vorgeschmack. So kommentierte ein Fan unter dem Instagram-Post: "Bestes Blooper-Video ever". Ein anderer Fan stimmte zu:"Ich liebe Blooper!! Vor allem die aus The Rookie!"

Ein weiterer Fan komplimentierte vor allem Fillions Fähigkeit, trotz seines witzigen Malheurs nicht die Fassung zu verlieren: "Ich liebe es, wie du es schaffst, die ganze Zeit in deiner Rolle zu bleiben, aber alle anderen am Set vor lachen sterben."

Die The Rookie-Fans sind sich jedenfalls einig, dass sie sich mehr Blooper-Videos vor dem Staffel 7-Start wünschen. Zum Glück hat der offizielle Instagram-Account der Serie bereits weitere Videos angekündigt: "Wir identifizieren Nathan Fillion als urkomisch. Haltet Ausschau nach dem nächsten Blooper auf [dem The Rookie-Instagram-Account]."

Wann kommt The Rookie Staffel 7?

Die 7. Staffel von The Rookie wird am 7. Januar 2025 in den USA auf dem Heimatsender ABC starten. Einen deutschen Starttermin gibt es aktuell noch nicht, wir rechnen aufgrund von vergangenen Veröffentlichungsintervallen jedoch mit einem Deutschland-Start im frühen Sommer 2025. Bis dahin könnt ihr alles, was ihr zu Staffel 7 wissen müsst, gesammelt hier nachlesen.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?