Nathan Fillion gibt zu, dass The Rookie-Fans bewusst getäuscht werden: "Jetzt weißt du nicht mehr, wem du vertrauen kannst"

Es gibt viele The Rookie-Fans da draußen. Und sie sind clever. So clever, dass es für die Serienmacher zunehmend schwieriger wird, ihnen in Sachen Krimi-Rätsel was vorzumachen.

Nach sieben Staffeln ist die The Rookie-Fangemeinde derartig gut auf die Fälle der Figuren eingespielt, dass die Serienmacher sich echt was einfallen lassen müssen. Laut dem Hauptdarsteller kommen ihnen die Fans nämlich viel zu schnell auf die Spur.

Die The Rookie-Fans beweisen detektivischen Spürsinn und fordern die Serienmacher heraus

Wie Hauptdarsteller Nathan Fillion im Gespräch mit Hello! US verriet, ist es für die Serienmacher von The Rookie eine echte Herausforderung, ihren Zuschauer:innen in Sachen Detektivarbeit einen Schritt voraus zu bleiben. Denn laut ihm sind die Fans verdammt gut darin, noch vor den Figuren auf die richtige Antwort zu stoßen:

Aber sie sind auch wie Detektive: Sie sehen etwas im Hintergrund einer Aufnahme oder am Kragen eines Hemdes und entwickeln daraus eine Geschichte. Wir versuchen, so vorsichtig wie möglich zu sein!

Allerdings bleibt Fillion optimistisch, dass die Drehbuchautor:innen auch in Zukunft dazu fähig sein werden, die ein oder andere Überraschung einzubauen:

Wir haben angefangen, falsche Fährten zu legen. Jetzt weißt du nicht mehr, wem du vertrauen kannst.

Das Polizeidrama The Rookie ist in erster Linie wahrscheinlich mehr für flotte Sprüche und Action-Szenen bekannt, bei denen auch gerne mal die Kugeln fliegen. Tatsächlich gibt es über die sieben Staffeln hinweg aber immer wieder knifflige Fälle, die definitiv den Einsatz der kleinen grauen Zellen erfordern.

Von dem umtriebigen Gefangenen Oscar Hutchinson über die eiskalte Serienmörderin Rosalind Dyer bis zu der zwielichtigen Anwältin Monica Stevens gibt es da einige Gegenspieler:innen, die den Hauptcharakteren das Leben schwer machen und entsprechend schwerer zu knacken sind. Nun ja, zumindest für die Figuren.

Die wachsamen Augen der Fans wurden durch ihre The Rookie-Ausbildung anscheinend für alles geschärft. Es bleibt zu hoffen, dass den Serienmachern, nachdem sie ihr Publikum (zu) gut trainiert haben, die erwähnten Ablenkungsmanöver nicht ausgehen. Denn so wie es aussieht, gibt es Nachschub an der The Rookie-Front. Die 8. Staffel ist bereits in Arbeit und soll 2026 starten.