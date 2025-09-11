The Rookie-Macher gibt endlich das einzig wahre Update zu Tim & Lucy, das wir immer hören wollten

Mit dem Hin und Her foltert uns The Rookie schon mehrere Staffeln. Jetzt spricht der Showrunner endlich aus, was wir hören wollen.

The Rookie-Macher Alexi Hawley lässt Tim, Lucy und Fans aufatmen

The Rookie dreht aktuell die 8. Staffel und viele Magazine bitten Schöpfer und Showrunner Alexi Hawley zum Interview. So auch Collider , die Hawley ein magisches Wort entlockten, das alle Fans des The Rookie-Paareserleichtert aufseufzen lassen wird.

Lucy (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winters) sind füreinander bestimmt. Das wussten die Drehbuchautor:innen schon in Staffel 1. Immer und immer wieder wollten sie die beiden Charaktere zusammenbringen, aber Serien-Schöpfer Alexi Hawley war dagegen. Die Spannung müsse bleiben. Ganze fünf Jahre später küssen sich die beiden Polizist:innen das erste Mal. Danach gibt es über zwei Jahre ein gefühlt endloses Hin und Her, das auch im Finale der 7. Staffel noch nicht komplett gelöst ist.

Die beiden haben sich nach ihrer Staffel 6-Trennung in der 7. Staffel wieder angenähert und sehen einer gemeinsamen Zukunft entgegen. Doch Lucy wird in die Nachtschicht beordert und sie haben keine Zeit mehr für einander. Als Tim sie fragt, ob sie nun endlich zusammen sein können und sie bei ihm einziehen möchte, schläft Lucy ein. Staffel 7 endet somit auf einem fiesen Cliffhanger, aber Serienschöpfer Alexi Hawley meinte schon damals, er wolle sie nicht weiter quälen. Nun zementiert er dieses Versprechen.

Collider fragte Alexi Hawley und Hauptdarsteller Nathan Fillion im Interview, ob Chenford so wie die anderen Pärchen eine stabile Beziehung haben werden und ob Fans zufrieden sein würden mit Lucy und Tim in Staffel 8. Fillion antwortet mit einer Gegenfrage: "Wenn du eine Romanze in der Serie hast, wann sind die Leute je zufrieden?" Alexi ist klarer und antwortet mit dem magischen "Ja", das wir für Lucy und Tim schon seit acht Jahren hören wollen:

Sie sind glücklich, wenn sie zusammen sind. Ich denke, es ist ganz einfach. Es ist eine einfache Sache. Ich denke, die kurze Antwort lautet Ja.

Damit scheint die Sache nun endgültig klar. Tim und Lucy werden in Staffel 8 zusammen und glücklich sein. Es wird nicht wieder irgendein aus dem Hut gezaubertes Hindernis geben, wie Tims zwielichtige Vergangenheit in Staffel 6.

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Wie bereits die letzten beiden Staffeln startet auch die 8. Season von The Rookie erst im Frühjahr. The Rookie Staffel 8 wird uns somit Anfang 2026 in Deutschland erreichen. Staffel 7 startete im Januar sowohl in den USA als auch wenige Tage später bereits im englischen Original bei Sky und WOW. Mit nur zwei Wochen Verzögerung kamen die Folgen dann auch bei WOW. Das kann bei der großen Popularität von The Rookie auch für Staffel 8 erwartet werden.