NCIS bricht nach 20 Jahren goldene Regel: Jetzt steht fest, wann der neue Serien-Ableger nach Deutschland kommt

Das nächste Navy CIS-Spin-off verlässt erstmals den amerikanischen Raum. Jetzt steht der Monat fest, in dem der NCIS-Ableger in Deutschland startet.

Neben Navy CIS als langlebiger Serien-Hit hat das Crime-Format mittlerweile diverse Ableger hervorgebracht. Bald geht das neuste NCIS-Spin-off Sydney an den Start. Wie der Titel schon verrät, wird die Serie dafür erstmals Amerika verlassen. Jetzt ist bekannt, wann NCIS: Sydney nach Deutschland kommt.

NCIS-Ableger in Australien: Das ist der Startmonat für das neue Spin-off

Wie aus einer Pressemitteilung von Paramount+ hervorgeht, startet NCIS: Sydney hierzulande im Januar 2024 bei dem Streaming-Dienst. Wöchentlich wird eine von insgesamt acht Folgen erscheinen. Ein konkretes Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Darum geht es im NCIS-Ableger Sydney

In der Handlung des neuen Spin-offs spielt Olivia Swann die NCIS Special-Agentin Michelle Mackey. Unterstützt wird sie von Todd Lasance als Sergeant Jim Dempsey. Das Duo führt ein fünfköpfiges Team aus verschiedenen kriminalistischen Spezialkräften an, die aus Amerika und Australien stammen und in Down Under bei der Verbrechensbekämpfung zusammenarbeiten sollen.

Schaut hier den ersten Trailer zu NCIS: Sydney:

NCIS: Sydney - S01 Trailer (English) HD

Welche NCIS-Serien gibt es sonst noch?

Die bisherigen amerikanischen NCIS-Ableger sind:

Zum erweiterten Universum gehört zudem Scorpion.

Podcast: Wurde NCIS von einem Hundebiss zerstört?

Vor 7 Jahren erschütterte ein Skandal die Krimi-Serie Navy CIS: Der Hund des Hauptdarstellers biss ein Crew-Mitglied. Eine jahrelange Schlammschlacht begann.

Der Vorfall trat eine Ereigniskette los, an deren Ende einer der wichtigsten Stars die Serie verließ. Im Podcast erklären wir, was genau zwischen dem Biss und dem Ausstieg passierte.

