NCIS-Serie über jungen Gibbs bekommt 2 neue Cast-Mitglieder – darunter vergessene Figur, die vor 11 Jahren schon mal zu sehen war

Die neue NCIS-Serie über den jungen Gibbs hat ihren Hauptcast vervollständigt. Zwei neue Mitglieder gesellen sich an die Seite von Austin Stowell, der in Mark Harmons Fußstapfen tritt.

Das NCIS-Franchise erhält noch dieses Jahr einen vielversprechenden Ableger, der uns zu den Wurzeln von Leroy Jethro Gibbs führt. In der Hauptserie wurde die legendäre TV-Figur von Mark Harmon verkörpert. Nun erforscht ein Prequel ihre frühen Anfänge in der Verbrechensbekämpfung. Die Handlung setzt im Jahr 1991 ein.

Seitdem NCIS: Origins angekündigt wurde, trudeln beständig neue Informationen zu dem Projekt ein. Die größte Frage der Fans war natürlich, wer spielt den jungen Gibbs und führt somit Harmons Erbe weiter? Mit Austin Stowell wurde vor wenigen Wochen der Hauptdarsteller des Spin-offs enthüllt. Jetzt steht der komplette Cast.

Der Hauptcast von NCIS: Origins steht fest: Jetzt kann die Serie über den jungen Gibbs kommen

Wie Deadline berichtet, schließen sich Tyla Abercrumbie (The Chi) und Diany Rodriguez (The Blacklist) dem Ensemble von NCIS: Origins an. Abercrumbie übernimmt die Rolle von Field Operation Support Officer Mary Jo, die weiß, wo jede Leiche begraben liegt. Rodriguez verkörpert eine alte Bekannte: Special Agent Vera Strickland.

Strickland, tough und unerschrocken, tauchte bisher nur in der 3. Folge der 11. Staffel der Hauptserie auf. Gespielt wurde sie damals von Roma Maffia (The Call). NCIS: Origins nutzt nun die Prequel-Möglichkeiten seiner Prämisse, um eine vergessene Nebenfigur ins Rampenlicht zu rücken und über mehrere Episoden auszubauen.

Der Hauptcast von NCIS: Origins im Überblick:

NCIS-Fans dürfen sich zudem auf die Rückkehr von Mark Harmon freuen. Obwohl er das Original längst verlassen hat, nähert er sich in der neuen Serie nochmal der Figur an, die ihn einen Großteil seiner Karriere begleitet hat. Vor der Kamera werden wir ihn zwar nicht sehen. Dafür fungiert Harmon als Erzähler von NCIS: Origins.

Wann startet NCIS: Origins mit dem jungen Gibbs?

NCIS: Originals hat noch kein offizielles Startdatum. Die gute Nachricht ist aber: CBS hat direkt eine Staffel in Auftrag gegeben und plant, die Prequel-Serie in der TV-Saison 2024/2025 zu veröffentlichen. Dementsprechend können wir vielleicht schon mit einem Start im September 2024 rechnen. Wäre nur noch die Frage zu klären, ob es das Prequel zeitnah zur US-Ausstrahlung nach Deutschland schafft.