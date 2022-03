NCIS Staffel 19: Mysteriöse Krankheit am Set betrifft schon 18 Menschen

Die extrem erfolgreiche Krimiserie Navy CIS aka NCIS befindet sich bereits in ihrer 19. Staffel. Nun breitet sich am Set eine merkwürdige Krankheit aus, die für Aufsehen sorgt.

Seit 2003 läuft Navy CIS (im Original unter dem Titel NCIS geläufig) im Fernsehen und sorgt für robuste Einschaltquoten. Der Dauerbrenner befindet sich in seiner 19. Staffel. Bei den aktuellen Dreharbeiten zu den neusten Episoden häufen sich jedoch merkwürdige Krankheitsfälle. In Zeiten von Corona läuten da sofort alle Alarmglocken.

Merkwürdige Krankheit breitet sich am NCIS-Set aus

Wie TMZ und die Daily Mail berichten, breitet sich am NCIS-Set eine nicht näher definierte Krankheit aus, die ähnliche Symptome wie eine Lebensmittelvergiftung aufweist. Schon 18 Menschen sollen Stand Donnerstag davon betroffen sein. Über Zoom versuchen die Verantwortlichen, mit den Betroffenen herauszufinden, was passiert ist.

Die neuen Folgen von Navy CIS werden in Valencia, Kalifornien gedreht. Trotz der 18 Krankheitsfälle soll die Produktion nicht unterbrochen werden, was u.a. auf den straffen Zeitplan der Serie zurückzuführen ist, die in den USA wöchentlich auf CBS ausgestrahlt wird. Zu Verzögerungen dürfte es somit vorerst nicht kommen.

Wo ist die 19. Staffel von NCIS im TV zu sehen?

In den USA läuft die 19. Staffel von NCIS seit dem 20. September 2021 auf CBS. Hierzulande findet die Ausstrahlung mehrere Monate zeitversetzt statt. Seit dem 4. Januar 2022 zeigt Sat.1 die neuen Folgen der Krimiserie im Free-TV. Die Online-Premiere der 19. Staffel erfolgte bereits am 28. Dezember 2022 in der Sat.1-Mediathek.

Im Stream: Bei Amazon Prime Video * könnt ihr die neuen NCIS-Folgen streamen. Diese stehen einzeln oder gebündelt als Staffelpass zum Kauf zur Verfügung.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Verfolgt ihr die Ereignisse rund um Navy CIS aka NCIS?