NCIS Staffel 20 jetzt komplett streamen – nach 2 Jahrzehnten mit brandneuem Hauptdarsteller

Ihr könnt die 20. Staffel Navy CIS bei Apple und Amazon bereits kaufen und komplett auf Deutsch streamen. Im Gepäck hat NCIS nach 2 Dekaden die größte Änderung im Cast.

In den USA lief bereits die 21. Staffel von Navy CIS. Während wir darauf in Deutschland noch warten müssen, dürfen wir uns über die 20. Staffel freuen. Die könnt ihr als Staffelpass bei Amazon oder bei Apple kaufen.

Staffel 20 markiert zudem einen nie dagewesenen Umbruch: Statt Mark Harmon als Leroy Jethro Gibbs leitet nach zwei Jahrzehnten der nicht minder charismatische FBI-Agent Alden Parker das Team.

NCIS Staffel 20: Das bekommt ihr für den Staffelpass bei Amazon

Bei Amazon bezahlt ihr 52,99 Euro für die 20. Staffel NCIS in HD. Wenn ihr nur einzelne Folgen schauen wollt, bezahlt ihr 2,99 Euro pro Episode in HD. Für 43,99 Euro kauft ihr den Staffelpass in der niedrigeren SD-Qualität. Mit dem Staffelpass kauft ihr alle 22 Folgen der 20. Season.

Im Überblick: Das umfasst der Staffelpass zu NCIS Staffel 20 bei Amazon

Alle 22 Folgen der 20. Staffel Navy CIS für 52,99 Euro in HD.

Alle Folgen in deutscher Synchronisation und englischer Originalversion.

Das macht über 900 Serienminuten, also 15 Stunden brandneue Folgen Navy CIS.

Alternative zu Amazon: Apple hat das günstigere Angebot

Bei Apple könnt ihr die Navy CIS-Staffel ebenso kaufen. Dort zahlt ihr dafür nur 29,99 Euro in HD-Qualität. Auch hier steht euch die englische und deutsche Version – wie bei Amazon ohne Untertitel – zur Verfügung.

Die Erstausstrahlung der 20. Staffel NCIS erfolgte übrigens beim Streaming-Dienst Joyn und dem TV-Sender Sat.1. Bei Joyn stehen einzelne Folgen zur Verfügung *, die allerdings in Kürze verschwinden.

Große Änderung in der 20. Staffel NCIS

Alle treuen Fans werden auch im 20. Jahr der Serie noch dabei sein. Für alle anderen ist die Umbesetzung des Hauptdarstellers ein interessanter Aspekt und lockt zu den neuen Folgen. In Staffel 19 setzt sich Hauptfigur Gibbs (Harmon) nämlich zur Ruhe und macht Platz für einen neuen Team-Leiter. Die Rolle übernimmt der FBI-Agent Alden Parker.

CBS NCIS-Übergabe: Mark Harmon und Nachfolger Gary Cole

Gespielt wird Parker von Gary Cole, der in seiner NCIS-Rolle auch in den Spin-offs Navy CIS: L.A. und Navy CIS: Hawaii schon dabei war. Ihr kennt den Darsteller vielleicht als Kurt in Good Wife und The Good Fight, aus Blödel-Filmen wie Voll auf die Nüsse und Ricky Bobby - König der Rennfahrer oder als Vizepräsident in The West Wing.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.