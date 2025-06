"Nein heißt nein": Jurassic World 4-Star Scarlett Johansson brachte junger Kollegin eine wichtige Lektion bei

Jurassic World 4-Star Scarlett Johansson fungierte offenbar am Set als Mentorin für eine junge Kollegin: Luna Blaise bekam von ihr einige wichtige Ratschläge.

Jurassic World 4-Star will ab jetzt bei jeder Entscheidung Scarlett Johansson fragen

Scarlett Johansson hat über 30 Jahre Hollywood-Erfahrung, brachte bereits eine Marvel-Karriere hinter sich und war zweimal für einen Oscar nominiert. Grund genug, ihre Einsichten an eine jüngere Generation weiterzugeben. Davon profitierte am Jurassic World 4: Die Wiedergeburt -Set zuletzt Newcomerin Luna Blaise (Fresh Off the Boat) – vor allem, wenn es darum ging, für sich selbst einzustehen.

Bei der New Yorker Premiere von Jurassic World 4 erklärte Blaise gegenüber Deadline:

Sie hat [sich am Set um mich gekümmert]. [...] Ich hätte es ohne Scarlett nicht geschafft. Sie ist eine Mentorin und eine Führerin durch unsere Branche für mich geworden. Ich mache nie wieder was, ohne Scarlett Johansson zu fragen! Sie weiß einfach Bescheid. Sie ist eine Veteranin. Sie weiß, was zu tun ist und was man besser lassen sollte.

An eine Lektion am Set erinnert sich Blaise ganz besonders: So vermittelte ihr Johansson die Wichtigkeit, zu den eigenen Prinzipien und Gefühlen zu stehen:

Sie brachte mir bei, für mich selbst einzustehen. 'Nein heißt nein', das ist eine sehr gute Lektion, die sie mir beigebracht hat.

Auf welche Situation sich Scarlett Johanssons Lektion bezog, führt Blaise nicht aus. Johansson selbst hat an vielen Punkten ihrer Karriere die Schwierigkeiten weiblicher Schauspielerinnen in Hollywood benannt. So kritisierte sie unter anderem den Umgang mit ihrer Figur in Iron Man 2, die dort wie "ein Stück Fleisch" behandelt werde. Sie fügte hinzu:

Es ändert sich jetzt. Jetzt bekommen die Leute, junge Mädchen, eine viel positivere Botschaft, aber es war unglaublich, Teil dieses Wandels zu sein und in der Lage zu sein, auf der anderen Seite herauszukommen und ein Teil dieser alten Geschichte, aber auch des Fortschritts zu sein.

Johansson spielt in Jurassic World 4 die Söldnerin Zora Bennett, die für eine gefährliche Mission eine Truppe zusammenstellt und auf eine einsame Insel reist. Dabei trifft sie unverhofft auch auf Teresa (Luna Blaise) und ihre Familie, die nahe der Insel mit ihrer Segeljacht gekentert sind.

Wann erscheint Jurassic World 4 im Kino?

Jurassic World 4 erscheint am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte Gareth Edwards (The Creator).