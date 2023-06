Netflix' 200-Millionen-Serie trickst euch aus: Hinter den besten Bildern des Sci-Fi-Trailers steckt eine riesige Überraschung

Der Teaser-Trailer zu Netflix' epischer 200-Millionen-Dollar-Serie Die 3 Sonnen hat epische Schlachten geteast. In Wahrheit steckt etwas anderes dahinter.

Zu den größten Highlights im Netflix-Angebot nächstes Jahr zählt die Sci-Fi-Serie Die 3 Sonnen. Zu der Roman-Verfilmung, die von den Game of Thrones-Schöpfern David Benioff und D.B. Weiss stammt, wurde kürzlich ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht. Darin ist unter anderem eine epische Schlacht zu sehen. Dahinter steckt jedoch etwas ganz anderes.

Epische Sci-Fi-Schlacht im Netflix-Trailer ist ein Videospiel

Die Story der komplexen Adaption beginnt im Jahr 2007 mit einer Reihe von Todesfällen. Überall auf der Welt begehen Wissenschaftler:innen aus unerfindlichen Gründen Selbstmord. Der Nano-Wissenschaftler Wang Miao und der Polizist Si Qiang untersuchen damit verbundene seltsame Vorfälle, die sie schließlich auf ein mysteriöses Virtual Reality-Videospiel stoßen lassen.



Genau dieses Videospiel ist es auch, das im ersten Teaser-Trailer zur Sci-Fi-Serie geteast wird. Dabei handelt es sich um ein Simulationsspiel, in dem sich Zivilisationen auf einem Planeten mit 3 Sonnen einrichten, bis sie durch nicht berechenbare radikale Wetterumschwünge wieder vernichtet werden. Ziel des Spiel ist es, eine Möglichkeit zu finden, das Chaos zu berechnen.

Offenbar stehen die Story-Strukturen aus dem Videospiel irgendwie im Zusammenhang mit den mysteriösen Todesfällen in der Haupt-Story der Netflix-Serie. Das Videospiel selbst ist aber wohl nur Teil der Rahmenhandlung. Wer sich nach dem Teaser-Trailer zu Die 3 Sonnen also auf viele epische (Sci-Fi-)Schlachten im Game of Thrones-Style eingestellt hat, sollte sich nicht zu früh freuen.

Wann startet die Sci-Fi-Serie Die 3 Sonnen bei Netflix?

Bis zur Veröffentlichung der Serie vergeht noch etwas Zeit. Das potenzielle Sci-Fi-Highlight Die 3 Sonnen kommt im Januar 2024 ins Netflix-Abo. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

