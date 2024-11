Netflix-Alarm: Düsteres Superhelden-Meisterwerk mit drei Stunden Länge verschwindet in 4 Tagen

Im Netflix-Abo könnt ihr noch wenige Tage einen großartigen Superhelden-Blockbuster streamen. Er verwandelt die Story über eine ikonische DC-Figur in einen packenden Noir-Thriller.

Nach Christopher Nolans genialer The Dark Knight-Trilogie haben Fans nicht unbedingt nach einem weiteren Batman-Film geschrien. 2022 ist mit The Batman trotzdem eine neue Version des DC-Helden erschienen, in der Robert Pattinson Bruce Wayne spielt.

Der Blockbuster von Matt Reeves muss sich vor den Nolan-Filmen nicht verstecken, denn seine dreistündige Vision des Dunklen Ritters ist ein brillant-düsterer Neo-Noir-Thriller. Im Netflix-Abo könnt ihr The Batman noch bis zum 18. November streamen – dann verschwindet er aus der Flat.

Noch schnell bei Netflix schauen: The Batman ist ein finster-überragendes Superhelden-Meisterwerk

In Reeves' Batman-Film ist Pattinson als jüngerer Bruce Wayne zu sehen, der noch nicht mit seiner Superhelden-Rolle verschmolzen ist. In The Batman muss er in einer Mordserie ermitteln, bei der der Riddler (Paul Dano) persönliche Rätsel für die Hauptfigur an den Tatorten hinterlässt. Mit dabei sind auch Selena Kyle (Zoë Kravitz) aka Catwoman und der Gangster-Boss Pinguin (Colin Farrell).

Schaut hier noch einen The Batman-Trailer:

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

In The Batman hat der Regisseur die bisher wohl fantastischste Gotham City-Interpretation aus den Comics geschaffen. Sein Schauplatz ist ein düsteres Höllenloch, in dem Einflüsse aus David Fincher-Meisterwerken wie Sieben und Zodiac sichtbar sind. Durch den Riddler, der wie ein verstörender Serienkiller in Szene gesetzt wird, ist dieser DC-Blockbuster keine konventionelle Superhelden-Story, sondern ein finster-mitreißender Neo-Noir-Thriller.

Dazu kommt Robert Pattinsons großartige Leistung in der Hauptrolle. Sein Bruce Wayne kommt mit einer depressiv-ausgemergelten Aura daher, mit der der Mann hinter der Maske hypnotischer und faszinierender als Christian Bale in der Nolan-Trilogie wirkt. Wer in Pattinson immer noch den glatten Twilight-Schönling sieht, wird bei seiner The Batman-Performance schnell vom Gegenteil überzeugt.

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Der Kinostart für die Fortsetzung des DC-Blockbusters steht schon fest. The Batman 2 soll ab dem 1. Oktober 2026 bei uns laufen. Neben Robert Pattinsons Rückkehr als Dunkler Ritter gibt es zurzeit noch keine Infos zur Story des Sequels.

Colin Farrells Pinguin hat nach The Batman außerdem eine eigene Serie bekommen. Alle acht Folgen der 1. Staffel The Penguin könnt ihr bei Skys WOW im Abo streamen.