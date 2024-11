The Penguin überrascht im Finale mit 2 direkten Verbindungen zu The Batman

Seit dem Start von The Penguin haben sich viele DC-Fans gefragt, ob wir in der Serie auch Robert Pattinson als Batman sehen werden. Jetzt haben wir die endgültige Antwort auf die Frage.

The Penguin ist die erste Serie aus der Batman Epic Crime Saga, die mit The Batman vor zwei Jahren ihren Anfang genommen hat. Kein Wunder, dass seit Ankündigung des Projekts über einen Auftritt des dunklen Ritters spekuliert wurde. Taucht Robert Pattinsons Batman in The Penguin auf? Das war monatelang die zentrale Frage.

Achtung, es folgen Spoiler!



Obwohl Serienschöpferin Lauren LeFranc vor dem Start ausdrücklich gesagt hat, dass sich die Serie auf die Geschichte des von Colin Farrell verkörperten Oswald "Oz" Cobb konzentriert und Bruce Wayne kein Teil davon ist, haben einige Fans bis zur letzten Sekunde auf ein Lebenszeichen von Gothams Rächer gehofft.

Und tatsächlich: Am Ende gab es zumindest zwei indirekte Cameos.

The Penguin Folge 8: Das Finale der DC-Serie bringt endlich Batman und Catwoman ins Spiel

Obwohl sich The Penguin die meiste Zeit mehr wie ein Gangster-Drama à la Die Sopranos anfühlt, das sich nur zufällig ins DC-Universum verirrt hat, wird in den letzten Minuten des Finales sehr deutlich der Bogen zu The Batman geschlagen, konkret in Form von Batman und Catwoman – allerdings ohne Robert Pattinson und Zoë Kravitz.

Der Catwoman-Cameo in The Batman erklärt

Kurz vor dem Ende der letzten Folgen von The Penguin sucht Dr. Julian Rush (Theo Rossi) die Zelle von Sofia Falcone (Cristin Milioti) im Arkham Asylum auf und überreicht ihr einen Brief, der von einer gewissen Selina Kyle stammt. Bei Sofia klingelt nichts. Erklärend schiebt er hinterher, dass diese behauptet, Sofias Halbschwester zu sein.

In The Batman erfahren wir, dass Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz) die Tochter von Carmine Falcone (John Turturro/Mark Strong) ist. Der Mafiaboss hat ihre Existenz aber verschwiegen, sodass nicht einmal Sofia, die sonst alle dreckigen Familiengeheimnisse kennt bzw. diese am eigenen Leib erfahren hat, davon wusste.

Handelt es sich bei der Briefübergabe um einen kleinen Teaser, dass sich Sofia und Selina in Zukunft zusammenschließen werden? Gegenüber The Direct verrät Milioti:

[Sofia] ist eine meiner Lieblingsrollen. Es wäre mein größter Wunsch, sie nochmal zu spielen. Ich bin einfach besessen von ihr. Und ich glaube, wenn [Sofia und Selina Kyle] vereint wären, würden wir wirklich alles in Stücke reißen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll ... wir würden es einfach niederbrennen. Auf eine lustige Art und Weise. Ich glaube, wir hätten eine Menge Spaß.

Der Batman-Cameo in The Penguin erklärt

In der allerletzten Szene von The Penguin gibt schließlich Batman (Robert Pattinson) ein Lebenszeichen von sich. Genau an dem Punkt, an dem Oz (Colin Farrell) glaubt, die Macht über Gotham an sich gerissen zu haben, taucht am Horizont die Erinnerung auf, dass es einen Vigilanten gibt, der in der Stadt für Recht und Ordnung sorgt.

Das Bat-Signal wird mit einem Scheinwerfer in den trüben Nachthimmel geworfen. Überlebensgroß sehen wir die vertraute Form einer Fledermaus, umgeben von einem Kreis. Womöglich war es sogar Detective James Gordon (Jeff Wright), der den Schalter umgelegt hat, um alle Kriminellen an Batmans Existenz zu erinnern.

Damit schafft die Serie perfekt den Übergang zu The Batman Part II, der wenige Wochen nach den Ereignissen von The Penguin einsetzt. Colin Farrells Bösewicht taucht auf alle Fälle in der Kino-Fortsetzung der Batman Epic Crime Saga auf. Wie es um Cristin Milioti und Zoë Kravitz als Sofia Falcone und Selina Kyle steht, ist hingegen unklar.

Wann startet The Batman Part II im Kino?

The Batman Part II startet am 1. Oktober 2026 in den deutschen Kinos. Der Film markiert das insgesamt dritte Projekt der Batman Epic Crime Saga. Weitere Ableger wie The Penguin wurden bisher nicht bekannt gegeben.