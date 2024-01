Netflix & Amazon wollen The Last of Us überbieten: 2 gewaltige Sci-Fi- und Fantasy-Serien gehen ins Wettrennen um die größte Videospiel-Verfilmung

Bald treten Amazon und Netflix in den Kampf um die gewaltigste Videospielverfilmung. Jetzt gibt es neue Infos zu den Serien God of War und Horizon Zero Dawn.

Nach dem Erfolg der HBO-Serie The Last of Us stehen aufwändige Videospielverfilmungen so hoch im Kurs wie nie zuvor. Die Adaption des gleichnamigen PlayStation-Hits begeisterte ein Millionenpublikum und wurde von uns sogar zur besten Serien 2023 gekürt. Daran wollen Netflix und Amazon nun anknüpfen.

Die zwei Streaming-Giganten verfilmen bald zwei weitere beliebte PlayStation-Games, die gewaltige Blockbuster-Unterhaltung versprechen: Während Netflix das Sci-Fi-Abenteuer Horizon Zero Dawn umsetzt, entsteht bei Amazon das brutale Fantasy-Epos God of War. Jetzt gibt es Neuigkeiten zum Entwicklungsstand beider Projekte.

Amazon und Netflix verfilmen God of War und Horizon Zero Dawn

Im Rahmen der Techmesse CES 2024 gab Sony diese Woche ein paar kleine Updates zu unterschiedlichen Videospiel-Verfilmungen. Dabei wurde auch bekannt, wie es um die Serien zu God of War und Horizon Zero Dawn steht. Für beide Projekte werden derzeit fleißig Drehbücher geschrieben, womit bald das Wettrennen beginnt, welche Live-Action-Serie zuerst erscheinen wird.

Sowohl die Netflix-Serie Horizon als auch die Amazon-Serien God of War werden unter anderem von PlayStation Productions produziert. Das Produktionsunternehmen von Sony war bereits an den Videopielverfilmungen Uncharted, Gran Turismo als auch den Serien The Last of Us und Twisted Metal beteiligt.

Fantasy-Abenteuer bei Amazon: Was ist God of War?

Sony God of War

Die God of War-Reihe besteht bereits seit 2005. Vorlage für die Amazon-Adaption ist jedoch das gleichnamige Videospiel aus dem Jahr 2018, welches den spartanischen (Anti-)Helden Kratos in die Welt der nordischen Mythologie verfrachtet. Gemeinsam mit seinem Sohn Atreus möchte er die Asche seiner toten Frau verstreuen. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, die das Vater-Sohn-Duo durch mehrere Welten führt und auf gefährliche Kreaturen und Gottheiten treffen lässt.

Als Team hinter der Serien-Umsetzung stehen die The Expanse-Schöpfer Mark Fergus und Hawk Ostby, die Drehbücher verantworten, sowie Das Rad der Zeit-Schöpfer Rafe Judkins als Showrunner.

Sci-Fi-Apokalypse bei Netflix: Was ist Horizon Zero Dawn?

Sony Horizon Zero Dawn

Das Sci-Fi-Game Horizon Zero Dawn erschien erstmals 2017 und stellt uns die post-apokalyptische Welt des 31. Jahrhunderts vor, in der gefährliche Roboter-Kreaturen über die Erde wandern und Menschen in primitiven Stämmen leben. Hier folgen wir der Jägerin Aloy, die die Geheimnisse der früheren Welt ergründet.

Als Showrunner der Netflix-Adaption wurde Steve Blackman verpflichtet, der bereits die Superhelden-Serie The Umbrella Academy für Netflix in Stellung brachte.

Wann starten God of War und Horizon auf Amazon und Netflix?

Da sich beide Videospiel-Adaptionen erst im Drehbuch-Stadium befinden, sollte sich Fans erstmal noch in Geduld üben. Denn für keines der beiden Projekte gibt es bislang eine Besetzung oder konkrete Daten für die Dreharbeiten. Somit sollten wir nicht vor 2026 mit beiden Serien rechnen.