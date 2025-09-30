Netflix' berühmteste Thriller-Serie kommt in 3 Tagen zurück: Die Hauptfigur gilt als verstörendes Monster

Eine der größten Netflix-Serien ist eine Geschichte über Serienkiller. Jetzt kehrt sie mit Staffel 3 zurück. Und dreht sich um einen Mann, der viele Monster der Filmgeschichte beeinflusste.

Netflix mutet dem Publikum mit seiner berühmtesten Thriller-Serie einiges zu. Nachdem es bereits die Morde in Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez mit ansehen musste, kommt in Kürze die dritte Staffel Monster: Die Geschichte von Ed Gein in den Stream.

Netflix' Monster Staffel 3 dreht sich um das Vorbild zu Hannibal und dem Psycho-Mörder

Wie der Name bereits zeigt, geht es in der 3. Staffel um den realen Serienkiller Ed Gein (Charlie Hunnam). Gein wächst Anfang des 20. Jahrhunderts im ländlichen US-Bundesstaat Wisconsin auf. Seine extrem strenge Mutter verbietet ihm häufig den Kontakt zu anderen Jugendlichen, insbesondere zu Frauen. Er entwickelt eine Obsession mit ihr.

Schaut hier den Trailer zu Monster Staffel 3:

Monster: Die Geschichte von Ed Gein - Trailer (Deutsch) HD

In den 1950er Jahren wird Gein verhaftet und des Mordes an einer Frau überführt, einen anderen gesteht er. Darüber hinaus verdächtigen ihn die Ermittler vieler weiterer Tötungen. Darüber hinaus hat er Leichen auf dem Friedhof ausgegraben und mit nach Hause genommen. In Geins Haus bietet sich der Polizei ein grauenhafter Anblick: Gein hat die Leichen zerstückelt und aus ihren Gebrauchsgegenstände wie Masken oder Lampenschirme hergestellt.

Die einzigartig verstörende Vorgehensweise des Serienkillers diente bereits als Inspiration für viele berühmte Figuren der Filmgeschichte. So ist er unter anderem das Vorbild für Norman Bates (Anthony Perkins) aus Psycho, für Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) aus Das Schweigen der Lämmer und für Leatherface (Gunnar Hansen) aus Blutgericht in Texas.

Wann kommt Monster: Die Geschichte von Ed Gein zu Netflix?

Monster: Die Geschichte von Ed Gein erscheint am 3. Oktober 2025 bei Netflix. Alle acht Folgen erscheinen auf einen Schlag.

