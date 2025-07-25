Die 132 besten neuen Serienstarts im Oktober 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

29.09.2025 - 08:46 UhrVor 11 Minuten aktualisiert
Neue Serien-Staffeln im OktoberNetflix/HBO
Serienfans können sich im Oktober auf The Witcher-Nachschub, ES: Welcome to Derry, Serienkiller-Horror über Ed Gein und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Mit den über 100 Serienstarts im September hatten Serienjunkies alles Hände voll zu tun. Das ändert sich auch im Halloween-Monat Oktober nicht. Während zahlreiche US-Serien zur Herbstsaison zurückkehren, erwarten uns der nächste Serienkiller-Hype bei Netflix, eine Prequel-Serie zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten, der überraschende ZDF-Release der Herr der Ringe-Serie, sowie das deutsche Euphoria, die The Witcher-Fortsetzung ohne Henry Cavill und vieles mehr.

Im Oktober können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Oktober als Liste erstellt.

In dieser Übersicht findet ihr:
  • Serien-Starts bei Amazon
  • Serien-Starts bei Disney+
  • Serien-Starts bei Netflix
  • weitere Starts im TV und Stream
  • US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober

Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2025

Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2025

Welche Serien ihr aus dem zurückliegenden Monat nicht verpassen solltet, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.

