Die 132 besten neuen Serienstarts im Oktober 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

Mit den über 100 Serienstarts im September hatten Serienjunkies alles Hände voll zu tun. Das ändert sich auch im Halloween-Monat Oktober nicht. Während zahlreiche US-Serien zur Herbstsaison zurückkehren, erwarten uns der nächste Serienkiller-Hype bei Netflix, eine Prequel-Serie zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten, der überraschende ZDF-Release der Herr der Ringe-Serie, sowie das deutsche Euphoria, die The Witcher-Fortsetzung ohne Henry Cavill und vieles mehr.
Im Oktober können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Oktober als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serien-Starts bei Amazon
- Serien-Starts bei Disney+
- Serien-Starts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober
- 03.10.2025: Ein Stern, heller als die Sonne
- 04.10.2025: Sanda
- 20.10.2025: Fboy Island Germany
- 22.10.2025: Lazarus
- 23.10.2025: Allen Iv3rson
- 29.10.2025: Hazbin Hotel, Staffel 2
- 31.10.2025: Tremembé
- 31.10.2025: Dime tu nombre
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober
- 01.10.2025: Habibi Baba Boom
- 02.10.2025: Die Cooking Academy
- 07.10.2025: High Potential, Staffel 2
- 08.10.2025: Fate
- 08.10.2025: Die Simpsons, Staffel 36
- 15.10.2025: To Cook a Bear
- 15.10.2025: Murdaugh: Mord in der Familie
- 29.10.2025: Star Wars: Visionen, Staffel 3
- 29.10.2025: Disney Twisted-Wonderland the Animation
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober
- 01.10.2025: Zoey's Extraordinary Playlist, Staffel 1 und 2
- 01.10.2025: Riv4lries
- 01.10.2025: Love Is Blind, Staffel 9
- 02.10.2025: Alphamännchen
- 02.10.2025: Winx Club: The Magic Is Back
- 02.10.2025: The Game: You Never Play Alone
- 03.10.2025: Monster: Die Geschichte von Ed Gein
- 03.10.2025: Genie, Make a Wish
- 03.10.2025: Frischer Wind
- 03.10.2025: Animalisch
- 04.10.2025: Ranma 1/2, Staffel 2
- 06.10.2025: Dr. Seuss: Horton!
- 07.10.2025: True Haunting - Wahre Horrorgeschichten
- 08.10.2025: Néro
- 08.10.2025: Ist das Kuchen? Halloween
- 09.10.2025: The Resurrected
- 09.10.2025: Boots
- 09.10.2025: Victoria Beckham
- 10.10.2025: Altes Geld, neue Liebe
- 10.10.2025: Kurukshetra
- 11.10.2025: Typhoon Family
- 14.10.2025: Splinter Cell: Deathwatch
- 15.10.2025: Niemand sah uns gehen
- 16.10.2025: Diplomatische Beziehungen, Staffel 3
- 16.10.2025: Romantics Anonymous
- 16.10.2025: Startaufstellung, Staffel 2
- 17.10.2025: Rabo de Peixe, Staffel 2
- 22.10.2025: Das Monster von Florenz
- 22.10.2025: Mob War: Philadelphia vs. The Mafia
- 23.10.2025: Nobody Wants This, Staffel 2
- 25.10.2025: Lucifer, Staffel 1 bis 6
- 25.10.2025: The Dream Life of Mr. Kim
- 27.10.2025: Die Legende
- 28.10.2025: Nightmares of Nature: Wilde Horrorgeschichten, Staffel 2
- 28.10.2025: Physical: Asia
- 29.10.2025: Die Herrscher des Glücks
- 29.10.2025: Selling Sunset, Staffel 9
- 30.10.2025: Juan Gabriel: Debo, Puedo, Y Quiero
- 30.10.2025: Amsterdam Empire
- 30.10.2025: The Witcher, Staffel 4
- 30.10.2025: Son of a Donkey
- 31.10.2025: Atemlos, Staffel 2
- 31.10.2025: Bad Influencer
Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei Sky und mehr
- 01.10.2025: naked (ARD Mediathek)
- 01.10.2025: Until I Kill You (Magenta TV)
- 01.10.2025: Die Ipcress-Datei (Magenta TV)
- 01.10.2025: Younger, Staffel 1 bis 7 (RTL+)
- 02.10.2025: Teacup (Magenta TV)
- 02.10.2025: The Hunting Wives (Magenta TV)
- 02.10.2025: Population 11 (Magenta TV)
- 02.10.2025: Euphorie (RTL+)
- 02.10.2025: Reykjavik 112 (Arte Mediathek)
- 03.10.2025: Die Schwestern Grimm (Apple TV+)
- 06.10.2025: Fallen (ZDF Stream)
- 06.10.2025: Mafia (Viaplay)
- 09.10.2025: Playing Gracie Darling (Paramount+)
- 10.10.2025: Remnick (Apple TV+)
- 10.10.2025: Hundertdreizehn (ARD Mediathek)
- 15.10.2025: Hysteria! (ZDF Stream)
- 16.10.2025: The Iris Affair (Sky)
- 16.10.2025: Emperor of Ocean Park (Warner TV)
- 16.10.2025: Estonia (ProSieben Fun)
- 17.10.2025: Mr. Scorsese (Apple TV+)
- 17.10.2025: Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Sky)
- 17.10.2025: Schattenseite (ARD Mediathek)
- 17.10.2025: Those About To Die (ProSieben)
- 23.10.2025: The Deal (Arte)
- 24.10.2025: Moresnet - The Book of Death (ZDF Stream)
- 24.10.2025: Task Force Querlitz (ZDF Stream)
- 26.10.2025: Elixir - The Pain Killers (ZDFneo)
- 27.10.2025: Veronika - Zeugen aus dem Jenseits (Viaplay)
- 27.10.2025: Kin (AXN Black)
- 27.10.2025: ES: Welcome to Derry (Sky)
- 27.10.2025: Talamasca: The Secret Order (Magenta TV)
- 28.10.2025: Orphan Black: Echoes (RTL+)
- 29.10.2025: Down Cemetery Road (Apple TV+)
- 30.10.2025: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Staffel 1+2 (ZDF Stream)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Sky und mehr
- 01.10.2025: Tschugger, Staffel 4 (Sky)
- 01.10.2025: Blue Bloods - Crime Scene New York, Staffel 12 (Paramount+)
- 01.10.2025: Mocro Maffia, Staffel 5 (RTL+)
- 02.10.2025: Doktor Ballouz, Staffel 4 (ZDF)
- 06.10.2025: Die Simpsons, Staffel 36 (ProSieben)
- 08.10.2025: Resident Alien, Staffel 4 (Sky)
- 15.10.2025: Reich!, Staffel 3 (Apple TV+)
- 20.10.2025: Snowpiercer, Staffel 4 (Tele5)
- 24.10.2025: Jenseits der Spree, Staffel 4 (ZDF)
- 26.10.2025: Mayor Of Kingstown, Staffel 4 (Paramount+)
- 31.10.2025: Almania, Staffel 3 (ARD Mediathek)
Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2025
- 05.10.2025: Maigret (PBS)
- 05.10.2025: Tony Shalhoub Breaking Bread (CNN)
- 09.10.2025: 9-1-1: Nashville (ABC)
- 12.10.2025: The Chair Company (HBO)
- 13.10.2025: DMV (CBS)
- 16.10.2025: Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
- 17.10.2025: Sheriff Country (CBS)
- 17.10.2025: Boston Blue (CBS)
- 26.10.2025: Anne Rice's Talamasca (AMC)
- 26.10.2025: IT: Welcome to Derry (HBO)
Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2025
- 01.10.2025: Shifting Gears, Staffel 2 (ABC)
- 01.10.2025: Abbott Elementary, Staffel 5 (ABC)
- 01.10.2025: Chicago P.D., Staffel 13 (NBC)
- 01.10.2025: Chicago Fire, Staffel 14 (NBC)
- 01.10.2025: Chicago Med, Staffel 11 (NBC)
- 05.10.2025: Das Haus David, Staffel 2 (Wonder Project)
- 09.10.2025: 9-1-1: Notruf L.A., Staffel 9 (ABC)
- 09.10.2025: Grey's Anatomy, Staffel 22 (ABC)
- 12.10.2025: Matlock, Staffel 2 (CBS)
- 12.10.2025: Elsbeth, Staffel 3 (CBS)
- 13.10.2025: The Neighborhood, Staffel 8 (CBS)
- 13.10.2025: FBI: Special Crime Unit, Staffel 8 (CBS)
- 13.10.2025: Watson, Staffel 2 (CBS)
- 13.10.2025: Solar Opposites, Staffel 6 (hulu)
- 14.10.2025: Navy CIS, Staffel 23 (CBS)
- 14.10.2025: NCIS: Origins, Staffel 2 (CBS)
- 14.10.2025: NCIS: Sydney, Staffel 3 (CBS)
- 16.10.2025: Georgie & Mandy, Staffel 2 (CBS)
- 16.10.2025: Ghosts, Staffel 5 (CBS)
- 17.10.2025: Fire Country, Staffel 4 (CBS)
- 19.10.2025: Tracker, Staffel 3 (CBS)
