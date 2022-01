Netflix bringt eine der größten Serien 2021 zurück, die ihr wahrscheinlich schon wieder vergessen habt

Vor der Serie Squid Game gab es noch einen Überraschungshit bei Netflix. Der Soap-Thriller Wer hat Sara ermordet kehrt mit Staffel 3 zurück. Wir haben das Startdatum.

Ja, es war ein langes Jahr und die Pandemie verwischt unser Zeitgefühl. Deswegen könnte folgende Frage euch verwirren: Erinnert ihr euch noch an Wer hat Sara ermordet? (?) Wenn nicht, ist das keine Schande, wirklich nicht. Aber falls ihr euch erinnert, dann scrollt jetzt schnell runter und erfahrt, wann es weitergeht. Denn Netflix hat den Start für Staffel 3 verraten.

Was war nochmal Wer hat Sara ermordet?

Zur Auffrischung: Wer hat Sara ermordet?, das war der mexikanische Soap-Thriller, dessen erste Staffel ab dem, prüft Notizen, März 2021 wochenlang auf Platz 1 der Netflix-Charts rangierte. Nichts und niemand konnte das Who Dunnit-Spektakel dort vertreiben. Und dann kündigte Netflix auch noch den Start der 2. Staffel in Rekordzeit an, im Mai ging es bereits weiter.

Wann startet Wer hat Sara ermordet Staffel 3?

Am 1. Juni 2022 startet Wer hat Sara ermordet Staffel 3 bei Netflix. Das geht aus einem Trailer hervor, den Serienjunkies entdeckt hat. In der 3. Season kommt es zum Auftritt eines Überraschungsgasts: Niemand geringeres als Jean Reno spielt eine Rolle in der Serie.

Worum geht es in Wer hat Sara ermordet Staffel 3?

Es folgen nun auch Spoiler zu Staffel 2:

Marifer ist die Mörderin von Sara. So deutet es das Finale bis zu den letzten Minuten an. Dann kommt die große Wendung, die die Auflösung wieder zerschlägt. Die Details hebt sich die Serie wohl für die kommende Staffel 3 auf.



Das ist durchaus clever. Als alles sicher und Marifer als Mörderin von Sara festzustehen scheint, zaubern die Autor:innen eine neue Handlungsebene aus dem Ärmel. Wir sehen Nicandro, der mit Saras Psychiater Alanís telefoniert oder eine Sprachnachricht an ihn richtet. Es kommt heraus, dass Nicandros Vater den Psychiater bestochen hat, um falsche Angaben gegenüber Alex zu machen.

Niemand darf erfahren, dass wir das waren. Es steht zu viel auf dem Spiel.

Dass Alex die (tote) Marifer für die Mörderin von Sara hält, kommt Nicandro entgegen. Sie ist eine willkommene Ablenkung von den wahren Drahtzieher:innen. Niemand dürfe erfahren, wer Sara wirklich umgebracht hat. Nämlich ein ominöses "Wir". Jetzt wird es richtig mysteriös.

Meinung: Wenn die Figuren weniger Sex hätten, wäre der Fall längst aufgeklärt

Scheinbar ist Saras Mord Teil einer größeren Verschwörung. Nicandro hantiert während des Gesprächs mit einer Akte, auf der ein Logo mit einer Art Medusa-Erscheinung prangt. Wir haben es mit einer mächtigen Organisation zu tun. Die Dokumente zeigen, dass "Sara die erste Patientin eines "Projektes" war.

Die 3. Staffel Wer hat Sara ermordet muss kommen: Worum könnte es gehen?

Der Mord an Sara, das Thema der Serie, bleibt bestehen. Gleichzeitig rückt es immer weiter in den Hintergrund, denn größere Fragen werden interessanter in einer möglichen, jetzt eigentlich unausweichlichen 3. Staffel. Was genau wusste Sara von dem Projekt? Zu viel? Musste sie deshalb sterben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alex wird wahrscheinlich bald herausfinden, dass Marifer nicht die richtige Mörderin ist und zusammen mit Elisa weiter ermitteln. Zudem muss die Serie jetzt das Schicksal von José Maria (Eugenio Siller) klären, der zwei Morde gestanden hat, von dem er nur einen begangen hat.

Auch Cesárs Geschichte scheint noch nicht auserzählt. Er könnte nach seiner etwas sprunghaften Wandlung zu einem wichtigen Verbündeten von Alex bei der Suche nach den wahren Täter:innen werden.

Eine einfache Lösung, wie wir bereits nach Staffel 1 vermuteten, wird es in diesem Fall jedenfalls nicht mehr geben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Wer hat Sara ermordet? Staffel 4?