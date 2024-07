Netflix bringt kontroverse Realityshow nach Deutschland: Erster Trailer und Infos zu Love is Blind Germany

Kann Liebe wirklich blind sein? Der Netflix-Hit Love is Blind bekommt erstmals deutschen Ableger. Der erste Trailer der Datingshow verspricht schon jetzt Drama und Herzklopfen.

Die Datingshow Love is Blind schlug auf Netflix ein wie eine Bombe – nicht zuletzt wegen der gewagten Prämisse: Können wir uns in einen Menschen verlieben, ohne zu wissen, wie er oder sie aussieht? Das Format erobert während der Pandemie 2020 die Netflix-Charts und wurde seitdem in verschiedenste Länder verkauft. Nach Japan, Brasilien, Schweden und England ist nun endlich Deutschland an der Reihe. Alles, was ihr über Love Is Blind: Germany wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Drama, Herzschmerz und ganz große Gefühle – Darum geht's in Love is Blind: Germany

RTL+ kann sich warm einpacken, denn auch Netflix setzt immer mehr auf hochwertig produzierte Dating-Formate. Der US-Gigant hat mit Too Hot To Handle Germany zuvor bewiesen, dass das Publikum großes Interesse an deutschsprachigen Ablegern der Originalshows zeigt. Kein Wunder also, dass Netflix jetzt ein neues Projekt an den Start bringt: Love is Blind: Germany.

Wie im US-Original suchen 30 Singles nach der großen Liebe und können sich dabei nicht auf ihre Augen verlassen. Die Dates finden ohne Sichtkontakt statt, die Kandidat:innen sind dabei durch eine Wand getrennt. Das Ziel: Sich voll und ganz auf die Persönlichkeit des Gegenübers zu konzentrieren. Wenn die Teilnehmenden ihren vermeintlich perfekten Partner gefunden haben, findet das erste Treffen statt. Die erste Begegnung hat es jedoch in sich: Die frisch gebackenen Turteltäubchen verloben sich direkt, obwohl sie sich nie zuvor gesehen haben. Danach geht es in den Alltag für die Pärchen – hier entscheidet sich dann endgültig, ob es zur Trennung oder Traumhochzeit kommt.

Der erste Trailer verspricht schon jetzt große Gefühle:

Bisher sind keine Infos über den Cast bekannt. Aus dem offiziellen Casting-Aufruf lassen sich jedoch erste Anhaltspunkte ziehen: Die Show suche wohl nach 23- bis 45-jährigen Singles, die "endlich ankommen und heiraten" möchten. Netflix verspricht dabei Großes: "Verliere Dich in tiefgründigen Gesprächen und verlobe Dich mit Deinem Seelenverwandten."

Ob die Kandidat:innen in nur wenigen Wochen ihre Traumpartner finden können, bleibt fraglich. Schon vor 10 Jahren startete auf SAT.1 ein ähnlich kontroverses Format: Bei Hochzeit auf den ersten Blick geben sich unbekannte Singles das Ja-Wort, nachdem vermeintliche Expert:innen sie füreinander ausgesucht haben.

Streaming-Start: So kannst du Love is Blind: Germany sehen

Das genaue Release-Datum von Love is Blind: Germany ist noch nicht bekannt. Fans müssen sich wohl noch gedulden. Dem offiziellen Casting-Aufruf lässt sich entnehmen, dass die Dreharbeiten im Spätherbst 2024 stattfinden sollen. Ein Netflix-Release in 2025 scheint deshalb realistisch.