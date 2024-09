Netflix' Ein neuer Sommer ändert das Ende der Buchvorlage: Star erklärt Motiv des Killers

Die Krimiserie Ein neuer Sommer dominiert derzeit die Netflix-Charts. Das Format basiert auf einem Roman von Elin Hilderbrand, deren enthüllte Killer-Person eigentlich ganz andere Absichten hatte.

Wer die Tage auf Netflix unterwegs ist, wird merken, dass die Serien-Charts auch nach dem herbstlichen Wetterumschwung an der heißen Jahreszeit festhalten. Ein neuer Sommer ist trotz durchwachsener Kritiken auf Platz 1 und liefert eine Mischung aus Etepetete-Ensemble à la Succession und Agatha Christie-Whodunnit-Krimi.

In der Romanvorlage von Elin Hilderbrand geht die Sache allerdings ganz anders aus als in der Miniserie – obwohl dieselbe Person als Killer:in überführt wird.

Killer-Star aus Ein neuer Sommer auf Netflix erklärt das Motiv für den Mord, der am Ende ganz anders ablief

In Ein neuer Sommer steht die Vermählung von Amelia (Eve Hewson) und Benji (Billy Howle) an, der aus gutem oder zumindest wohlhabendem Hause stammt. Auf der Insel Nantucket richten die Eltern (Nicole Kidman und Liev Schreiber) eine Nobelhochzeit aus, doch dann wird die Leiche der Trauzeugin Merritt (Meghann Fahy) gefunden. Mehrere Personen kommen für die Tat vor der Vermählung infrage.

Spoiler zum Finale von Ein neuer Sommer: Am Ende wird die von Dakota Fanning gespielte Abby als Mörderin enthüllt. Doch anders als im Roman war die Tat alles andere als ein halbes Versehen. Im Buch will die schwangere Ehefrau von Benjis älterem Bruder Thomas mit einer Orangensaft-plus-Schlafmittel-Mische verhindern, dass Featherleigh (Isabelle Adjani) mit ihrem Mann schläft. Stattdessen trinkt Merritt das Gemisch und ertrinkt später benommen. In der Serie ging der Trunk absichtlich an das Opfer, das auch noch von Abby unterwasser gehalten wird.

Das Ende von Ein Sommer auf Netflix erklärt: Das steckte in der Serie hinter dem Mord

Gegenüber Deadline sagte Täterin-Darstellerin Fanning zur mörderischen Absicht von Abby:

Ihr Motiv ist: Diese Familie darf nicht auseinanderfallen, weil sonst mein Leben auseinanderfällt. Sie wird von ihrem Mann übersehen, wird nicht wertgeschätzt von ihrem Mann und wird von ihrem Mann betrogen, während sie alle Arbeit leistet, um den Schein auch gegenüber [der Familie] zu wahren, und das ganz ohne Unterstützung von ihm.

Das viel konkretere Motiv in der Serie: Merritt war von Familienoberhaupt Tag schwanger – und das war ein Problem. Die Söhne der Familie werden nämlich erst wohlhabend, wenn alle Brüder volljährig sind und ihren Trustfund ausbezahlt bekommen. Der kurz bevorstehende Geburtstag von Nesthäkchen Will wäre also bedeutungslos geworden und hätte den Geldregen um noch mal fast zwei Dekaden in die Zukunft verlegt.

Fanning erklärt weiter:

Es kommt tief aus ihrem Inneren und dann sieht sie, wie die Fassade anfängt zu bröckeln und jemand muss sie retten. Und in ihrer Vorstellung ist sie die Heldin, die nicht nur ihre unmittelbare Zukunft rettet, sondern immer Gewissheit haben wird, dass sie irgendwie auch alle anderen gerettet hat. Und ich denke, von diesem Höhenflug plante sie, sehr sehr lange zu zehren.

Ein neuer Sommer (aka The Perfect Couple) ist seit dem 5. September 2024 mit sechs Folgen bei Netflix online und damit als Miniserie abgeschlossen.