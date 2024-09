Neue Netflix-Serie ist in 78 Ländern auf Platz 1 – aber spaltet die Kritik

Unter den Netflix-Serien hat ein Krimi-Spaß mit Nicole Kidman den ersten Platz in vielen Ländern erobert. Die Kritiken schwanken dagegen zwischen Begeisterung und Ablehnung.

Morden und heiraten geht eigentlich immer. Zumindest, was die Popularität in den Netflix-Charts angeht. Das beweist gegenwärtig die Krimi-Comedy-Serie Ein neuer Sommer, in der eine Hochzeit von einer angeschwemmten Leiche torpediert wird. Wie gut ist der neue Hit mit Nicole Kidman wirklich?

Netflix-Hit Ein neuer Sommer bekommt sehr unterschiedliche Kritiken

Ein neuer Sommer dreht sich um eine reiche Familie, die auf der US-Insel Nantucket eine Hochzeit ausrichten will. Als während der Feierlichkeiten die Leiche einer Teilnehmerin angespült wird, nimmt die Polizei den Luxus-Klan und seine Eigenheiten ganz genau unter die Lupe.

Neben Kidman sind unter anderem Liev Schreiber (X-Men Origins: Wolverine), Jack Reynor (Midsommar) und Dakota Fanning (Krieg der Welten) vor der Kamera zu sehen. Das Star-Aufgebot reicht manchen Kritiker:innen allerdings nicht aus: Ein neuer Sommer ist zwar laut FlixPatrol in 78 Ländern auf dem ersten Platz der Netflix-Serien gelandet, spaltet allerdings das professionelle Publikum.

"Eine der besten Miniserien 2024", schwärmt etwa die Chicago Sun-Times . "Netflix-Brei nach Schema F" lautet dagegen das Urteil des Independent . Während Variety den Unterhaltungsfaktor der Serie lobt, kritisiert der Hollywood Reporter die in die Länge gezogene Dramaturgie.

Wer recht hat, ist den Zuschauenden selbst überlassen. Die Star-Besetzung wird viele Fans gefunden haben, und auch hinter der Kamera findet sich ein gerade für Netflix-Fans bekannter Name: Susanne Bier hat alle sechs Folgen der Serie inszeniert und saß zuvor etwa für Bird Box auf dem Regiestuhl.

