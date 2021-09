Netflix-Erfolgsserie kehrt zurück: Cobra Kai Staffel 4-Video teast rücksichtslosen Psychopathen

Am Wochenende hat Netflix mit einem neuen Video den Start von Cobra Kais Staffel 4 verkündigt. Dabei konnten wir auch einen Blick auf den neuen Bösewicht der Martial-Arts-Serie werfen.

In der kommenden 4. Staffel wird John Kreese nicht mehr der rücksichtsloseste Macker im Cobra Kai-Dojo sein. Denn wie der neue Ankündigungs-Teaser von Netflix' Tudum-Event am Wochenende zeigt, bekommt er Besuch von einem rücksichtslosen Psychopathen. Schaut euch hier das neue Cobra Kai-Video an.

Der Ankündigungs-Teaser für Cobra Kai Staffel 4:

Cobra Kai - Season 4 Date Announcement (English) HD

Der neue Bösewicht in Cobra Kai Staffel 4

Bei dem neuen Schurken handelt es sich bekanntlich um Terry Silver (Thomas Ian Griffith), der nach seinem ersten Auftritt in Karate Kid III - Die Letzte Entscheidung etwas ergraut ist, aber sich immer noch einer prächtigen Mähne rühmt.

Terry Silver und John Kreese (Martin Kove) hatten sich während ihres Dienstes im Vietnamkrieg kennengelernt, wie wir in Staffel 3 erfahren haben. Nach seiner Rückkehr in die USA arbeitete Silver als CEO einer Firma für die Entsorgung von Giftmüll. Als Kreeses Dojo in Karate Kid 3 am Boden ist, erhält er Unterstützung von Silver, der daraufhin auch zum Feind von Daniel LaRusso (Ralph Macchio) wird.

Wer glaubt, dass Kreese fies ist, muss seine Kriterien für Bösewichte in Cobra Kai allerdings überdenken, wird Silver doch als rücksichtsloser Psychopath dargestellt, der mit allen Mitteln den Sieg erringen will. In Staffel 4 wird Silver wohl nun erneut zu Hilfe eilen, um mit Kreese das All Valley Karate Tournament zu gewinnen.

Bislang bemühten sich die Autor:innen um die Humanisierung der Bösewichte aus den Karate Kid-Filmen, wie die Darstellung von Johnny Lawrence (William Zabka) und Kreese zeigt. Umso gespannter können wir darauf sein, wie sie mit dem Pferdeschwanz aus der Hölle umgehen werden.

Wann kommt Cobra Kai Staffel 4 zu Netflix?

Cobra Kai Staffel 4 startet am 31. Dezember 2021 bei Netflix, also fast genau ein Jahr nach der letzten Season.



Was erwartet ihr von der neuen Staffel von Cobra Kai?