Netflix erhöht Druck auf Passwort-Teiler: Abos könnten demnächst deutlich teurer werden

Netflix lässt nicht locker und geht weiter gegen Passwort-Teiler vor. Eine neue Test-Funktion, die in fünf Ländern ausprobiert wird, soll das Problem wieder eindämmen.

Vor einigen Monaten testete Netflix schon eine neue Funktion, um gegen das illegale Passwort-Teilen vorzugehen. Hierbei konnten Nutzer:innen in Chile, Costa Rica und Peru legale Neben-Accounts für bis zu 2 Passwort-Mitnutzer:innen einrichten, die umgerechnet 2-3 Euro kosteten.

Jetzt testet Netflix wieder ein neues Abo-Modell in fünf Ländern, durch das die hohe Zahl geteilter Accounts eingedämmt werden soll.

Test-Funktion erlaubt zusätzliches Zuhause für Netflix-Accounts

Wie unter anderem Variety berichtet, testet der Streamingdienst in Argentinien, El Salvador, Guatemala, Honduras und der Dominikanischen Republik ab dem nächsten Monat eine neue Funktion. Hierbei wird es möglich sein, dem eigenen Account für einen Aufpreis ein zusätzliches Zuhause hinzuzufügen.

Schaut hier noch den Trailer zum kommenden Netflix-Actionkracher Carter:

Carter - Trailer (Englishe UT) HD

Netflix trackt zunächst das einzige Zuhause, das im eigenen Account von Anfang an festgelegt werden muss, und blockiert den Zugang, sobald der Account länger als zwei Wochen von einem anderen Standort aus genutzt wird.

Für 2,99 Dollar kann dem Account ein zusätzliches Zuhause hinzugefügt werden, das so auch legales Account-Teilen ermöglichen soll. Je nach Tarif können bis zu drei zusätzliche Häuser bzw. Wohnungen dazugekauft werden. Problematisch dürfte die Test-Funktion für alle werden, die häufig im Jahr reisen müssen und sich so längere Zeit nicht in ihrem festgelegten Netflix-Zuhause aufhalten.

Ob die Funktion auch in Deutschland getestet werden könnte, ist nicht bekannt. Bisher gibt es dazu noch keine offiziellen Pläne. Trotzdem wird Netflix anscheinend weiterhin alles daran setzen, um das illegale Passwort-Teilen zukünftig einzuschränken.

Ist Netflix noch der beste Streamingdienst?

Netflix steckt in seiner ersten richtig großen Krise. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir über die verschiedenen Probleme, die dazu geführt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Preiserhöhungen, Serienabsetzungen und viel Masse statt Klasse: Netflix ist zwar immer noch der beliebteste Streamingdienst weltweit, aber wie lange noch? Die Konkurrenz um Sky, Amazon, Disney+ und HBO Max hat enorm aufgeholt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Netflix' neuer Test-Funktion mit zusätzlichen Haushalten?