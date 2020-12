Netflix' erstes großes Fantasy-Highlight 2021: Schaut den magischen Trailer

Fantasy-Fans aufgepasst: Netflix präsentiert uns mit Fate: The Winx Saga im Januar 2021 eine neues Genre-Highlight. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Fee-Geschichten aus eurer Kindheit.

Erinnert ihr euch noch an Winx Club? Die italienische Animationsserie flimmerte ab 2004 über den Bildschirm und hat über die Jahre viele junge Fans gewonnen. Feen und Hexen, Drachen und andere magische Wesen bevölkerten die Geschichten rund um die junge Fee Bloom, die sich erst in der magischen Welt zurecht finden muss und ein Geheimnis hat.

Stöbert im Fantasy-Serien-Katalog Zu Amazon Entdecken

Netflix hat sich des Stoffes angenommen: Fate: The Winx Saga ist das erste große Fantasy-Highlight 2021. Wer sich den Trailer zur kommenden Serie anschaut, wird einige Anleihen an ähnlich gelagerte Serien wie Chilling Adventures of Sabrina oder Shadow Hunters entdecken.



Schaut auf den deutschen Trailer zu Fate: The Winx Saga!

Fate The Winx Saga - S01 Teaser (Deutsch) HD

Die Handlung von Fate: The Winx Saga

Als die junge Bloom (Abigail Cowen) entdeckt, dass sie eine Fee ist, muss sie sich an ihr neues Leben in Otherworld gewöhnen. Hier besucht sie die magische Schule Alfea und muss sie ihre Kräfte unter Kontrolle bringen. Obwohl ihr prophezeit wird, eine der mächtigsten Feen der Welt zu werden, wird sie - wie viele andere Jugendliche auch - von Selbstzweifeln geplagt.



Die Serie folgt Bloom und ihren Fee-Mitschülerinnen Stella, Musa, Tecna und Flora, auf die nach dem Unterricht allerhand Abenteuer warten, junge Liebe und Rivalitäten eingeschlossen. Als auch noch bedrohliche Monster aus dem Jenseits auftauchen, muss sich Bloom auf ihre magischen Kräfte einlassen.

Die Vorlage der Netflix-Serie: Der Fantasy-Klassiker Winx Club

Die Vorlage der neuen Fantasy-Serie aus dem Hause Netflix ist Winx Club, eine Zeichentrickserie, die 2004 in Italien ihren Anfang nahm und auf Nickelodeon ausgestrahlt wurde.

die Serie Winx Club mit 8 Staffel und 208 Folgen

vier Specials

drei Kinofilme (Winx Club - Das Magische Abenteuer, Winx Club - Das Geheimnis des Verlorenen Königreichs sowie Winx Club - Das Geheimnis des Ozeans)

und die Serienableger Pop Pixie und Die Welt der Winx.

Sie brachte es auf ein mittelgroßes Franchise und umfasst aktuell

Nun kommt mit Fate: The Winx Saga also eine Live-Action-Serie dazu. Am 22. Januar 2021 startet die Netflix Original Serie weltweit exklusiv auf Netflix. Es wird in der 1. Staffel sechs Episoden geben.



Die größten Fantany-Dauerbrenner mit viel Nostalgie von Netflix

Wer Fantasy auf Netflix mag hat sich bestimmt schon Stranger Things angeschaut. Im Streamgestöber unterhalten sich Andrea und Hendrik darüber, wie alles begann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Nostalgie-Horrorserie Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Sie blicken zurück, wie es zum umschlagenden Erfolg kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel.

Wie sagt euch der Trailer zu Fate: The Winx Saga zu? Habt ihr die Animationsserie gesehen?