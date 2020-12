Die besten Serien 2020: Das sind die 25 Highlights bei Netflix & Co.

Was waren im Jahr 2020 eure Lieblingsserien bei Netflix, Amazon und Co.? Wir haben die 25 besten Serien des Jahres nach Bewertung der Moviepilot-Community herausgesucht.

Das Serienjahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es ist also wieder an der Zeit auf die besten Serien des Jahres zurück zu blicken. In der Fülle an neuen Serien bei Netflix, Amazon, Sky und Co. ist es oft schwer die wahren Highlights zu finden oder gar den Überblick zu behalten. Allein die 129 neuen Netflix-Serien sprengen schon jede Streaming-Merkliste.

Aber keine Sorge, denn wir haben die Serien-Highlights des Jahres für euch herausgesucht. Im folgenden Ranking haben wir die 25 besten neuen Serien des Jahres 2020 nach eurer Wertung aufgestellt. Viel Spaß beim Lesen, Wundern und Entdecken. Vielleicht ist ja das ein oder andere Highlight dabei, das euch bisher entgangen ist.

Wie kommt die Top 25 der besten Serien 2020 zustande?

Wir haben uns die Bewertungen der Moviepilot-Community für die Serien des Jahres 2020 angeschaut. Bei der Auswertung gab es ein paar Kriterien und Regeln:

Es sind nur Serien zugelassen, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2020 zum ersten Mal in Deutschland bei einem TV-Sender oder VoD-Anbieter zu sehen waren.

zum ersten Mal in Deutschland bei einem TV-Sender oder VoD-Anbieter zu sehen waren. Die Serien mussten von mindestens 50 Moviepilot/innen bewertet worden sein.

Die besten Serien 2020: Plätze 25 bis 11 mit Netflix-Dominanz

Die besten Serien 2020: Platz 10 - Zoey's Extraordinary Playlist

© NBC Zoey's Extraordinary Playlist

In Zoey's Extraordinary Playlist erhält die App-Programmiererin Zoey (hinreißend gespielt von Jane Levy) plötzlich die Gabe, die Gedanken und Gefühle ihrer Mitmenschen in Form von Musical-Einlagen wahrzunehmen.

Die Musical-Comedy Zoey's Extraordinary Playlist lässt euch mit schwungvollen Song- und Tanz-Einlagen zu Höhen aufsteigen, um euch anschließend mit emotionalen Tiefschlägen den Boden unter den Füßen wegzureißen. Kaum eine Serie schafft es, Komik und Tragik derart gekonnt zu balancieren.



Die besten Serien 2020: Platz 9 - What We Do in the Shadows

© FX What We Do in the Shadows

5 Jahre nach dem Erscheinen des Kultfilms 5 Zimmer Küche Sarg haben Taika Waititi und Jemaine Clement ein US-Serien-Spin-off ihrer Vampir-Mockumentary kreiert. Der Tages und Nachtablauf der liebevollen Vampir-WG in What We Do in the Shadows ist einfach urkomisch und kann jeden Comedy- und Horror-Fans ans Herz gelegt werden.



Die besten Serien 2020: Platz 8 - Years and Years

© BBC Years and Years

In Years and Years präsentiert uns Russell T Davies eine düstere und erschütternde Zukunftsvision durch die Augen der Familie Lyons aus Manchester. Er zeichnet eine schlüssige und realistische Dystopie der kommenden 15 Jahre aus politischen und sozialen Gegebenheiten heraus. Und in all dem Chaos werden euch die Lyons schnell an Herz wachsen, mit all ihren Fehlern und Makeln.



Die besten Serien 2020: Platz 7 - The Mandalorian

© Disney The Mandalorian

Mit etwas Verzögerung startete die heißerwartete erste Star Wars-Realserie in diesem Jahr auch endlich hierzulande zum Start von Disney+. Die opulent erzählte Geschichte des Mandalorianers und seinem viel zu niedlichen Schützling Grogu begeistert nun schon 2 Staffeln lang als Serien-Blockbuster mit bombastischen Actionszenen, visuellen Effekten und einer Fülle nach Querverweisen für Star Wars-Fans.



Die besten Serien 2020: Platz 6 - Ted Lasso

© Apple TV+ Ted Lasso

Ein amerikanischer Football-Coach soll in Großbritannien eine Fußballmannschaft der Premier League trainieren. Was zuerst nach ulkiger Sport-Comedy klingt, entpuppt sich als eine der warmherzigsten Feel-Good-Serien des Jahres: Ted Lasso.

Jason Sudeikis begeistert als liebenswerter (und Tee hassender) Amerikaner, der den feindseligen Briten mit Herzlichkeit und Menschlichkeit zu besseren Menschen macht. Ach ja, und richtig lustig ist die Serie auch noch.



Die besten Serien 2020: Platz 5 - Gangs of London

© Sky Gangs of London

Gangs of London hat ihren Ruf als brutalste Serie des Jahres mehr als verdient. Das brachiale Gewaltepos von The Raid-Regisseur Gareth Evans verfrachtet uns mitten in einen Krieg zwischen den verschiedenen Gangsterfraktionen in Londons Unterwelt. Mit brachialer Action, komplexer Dramaturgie und schockierenden Twists wird euch bei diesem Serien-Highlight bestimmt nicht langweilig - wenn euer Magen den Gewalt-Exzess denn vertragen kann.

Die besten Serien 2020: Platz 4 - Kalifat

© Netflix Kalifat

In der Thrillerserie Kalifat bekommt eine Agentin des schwedischen Geheimdiensts einen Tipp, dass der IS einen Terroranschlag auf Schweden plant. Sie muss auf eigene Faust ermitteln, währen ein Mann namens Der Reisende in Schweden junge Menschen für den Islamischen Staat anwerben und diese radikalisieren will.



Die besten Serien 2020: Platz 3 - Das Damengambit

© Netflix Das Damengambit

Das Damengambit war ein richtiger Überraschungs-Hit bei Netflix- und das zurecht. Die Serie folgt der genialen Schachspielerin Beth, die sich nicht nur in einem von Männern dominierten Umfeld beweisen, sondern auch noch ihre Pillensucht unter Kontrolle bringen muss. Die Darsteller/innen, die Kostüme, die Sets und natürlich die komplexe Handlung: hier stimmt einfach alles. Und wer hätte gedacht, dass Schach so hochspannend inszeniert werden könnte?

Die besten Serien 2020: Platz 2 - Normal People

© Hulu Normal People

Normal People ist das heißeste Serien-Highlight 2020. Die Verfilmung des gleichnamigen Sally Rooney-Romans erzählt vom komplizierten Liebesleben der jungen Iren Connell und Marianne. Mit intimer Regie, einem ausgefeilten Drehbuch und perfekt besetzten Hauptdarsteller/innen wird ein authentisches Porträt moderner junger Liebe erschaffen.



Die besten Serien 2020: Platz 1 - The Last Dance

© Netflix The Last Dance

Mit The Last Dance hat Netflix eine wahre Sensationsserie ins Programm aufgenommen, die vor allem Sportfans begeistert. Die 10-teilige Doku ist ein faszinierender nostalgischer Rückblick auf die 90er Jahre und die Erfolgsgeschichte von Michael Jordan und den Chicago Bulls mit allen emotionalen Höhen und Tiefen.

