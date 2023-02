Netflix fliegt gerade ein 5 Jahre alter Tweet um die Ohren – und das ist verdammt witzig

Netflix will das Passwort-Teilen unterbieten. Jetzt mokieren sich die Abonnenten online über eine ältere Nachricht, in der der Streamer ganz andere Töne anstimmte.

Durch das Teilen von Passwörtern eines geteilten Accounts gehen Netflix jede Menge Abonnements durch die Lappen, weswegen der Streamer seit Kurzem mit strengen Maßnahmen gegen die Praxis vorgehen will. Viele Nutzer machen sich jetzt online über einen Tweet lustig, in dem der Streamingdienst selbst den Vorgang noch als einen Akt der Liebe bezeichnete.

"Lügner": Netflix-Kunden verspotten den Streamer wegen Nachricht

"Liebe ist, wenn man ein Passwort teilt", ist in der Twitter-Nachricht vom 10. März 2017 zu lesen. Da ist der Kontrast zu den gegenwärtigen Verbotsbestrebungen unschwer zu erkennen. Und die Häme der Abonnenten lässt nicht lange auf sich warten.

"Lächerlich", ist dort etwa zu lesen, "das ist nicht gut gealtert", schreibt ein anderer Fan. Ein dritter bezeichnet die Netflix-Verantwortlichen als "Lügner". Und manche meinen einfach, sich da wohl verhört zu haben.

In Zeiten des Internets kommt nichts mehr wirklich unter den Teppich. Konnten Unternehmen früher noch dank der Vergesslichkeit ihrer Kunden die Integrität wahren, genügt jetzt ein Blick in den Feed für die Enttarnung jeglicher Unstimmigkeiten. Aber wer weiß? Vielleicht lachen wir alle in fünf Jahren über die Zeit, in der Netflix skurrilerweise das Passwort-Teilen verbieten wollte.

Podcast-Tipp: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?

Im Podcast suchen wir nach Erklärungen für die Absetzungswelle bei Netflix, die Serien wie Warrior Nun, 1899 und First Kill erfasst hat. Sind diese wirklich nicht erfolgreich genug? Und könnte Netflix etwas tun, um Wut und Trauer der Fans zu vermindern?

