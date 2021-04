Netflix gibt Magie-Crashkurs zu Fantasy-Event: Damit seid ihr bestens gewappnet für das Serien-Highlight Shadow & Bone

Netflix' heiß erwartete Fantasy-Serie Shadow & Bone startet bald und wer jetzt schon mehr wissen will, sollte sich im neuen Video magisch weiterbilden.

In einer Woche, am Freitag, den 23. April 2021, kommt mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha die nächste große Fantasy-Serie zu Netflix.

Um all diejenigen, die die Romanvorlagen * des Grishaverse von Leigh Bardugo nicht gelesen haben, gebührend auf das komplexe Fantasy-Ereignis Shadow & Bone vorzubereiten, veröffentlichte der Streaming-Dienst nun ein Video, dass nicht nur die Vorfreude mit neuen Einblicken magisch ankurbelt, sondern auch eine Crashkurs in Sachen Zauberei gibt. Besser vorbereitet könnt ihr nicht in die nächste Woche gehen.



Netflix' Fantasy-Welt von Shadow and Bone spielerisch leicht erkunden

Netflix ist mit Ausblicken auf das Fantasy-Spektakel von Shadow and Bone großzügig: Nach dem mysteriösen Teaser, dem spannenden Teaser Trailer und dem bombastischen Shadow and Bone-Trailer folgte nun ein weiteres Video, das hinter die Kulissen schaut und zugleich kurz und knackig die Fantasy-Welt der Grisha erklärt.

Lasst euch von Netflix die Fantasy von Shadow and Bone zeigen

Shadow and Bone - S01 Featurette Building The World (English) HD

Die Soldatin Alina entdeckt in Netflix kommendem Fantasy-Highlight ihre außergewöhnlichen Kräfte und damit ihr kriegsgebeuteltes Land retten. Um die Welt von Shadow and Bone besser zu verstehen, gibt das Featurette-Video uns weitere essentielle Informationen an die Hand:

1. Die Fantasy-Karte von Netflix' Shadow and Bone hilft, den Konflikt zu verstehen

Alinas Heimat in Shadow and Bone ist deshalb so verwundbar, weil es von mehreren Seiten bedroht wird. Zugleich teilt die dunkle "Schattenflur" das russisch angehauchte Fantasy-Reich im Innern und schwächt es, weil die östliche Hauptstadt (Os Alta) vom Meer und Handelsrouten im Westen abgeschnitten ist.

© Netflix Shadow and Bone: Die Karte von Ravka

Die wichtigsten Shadow and Bone-Orte auf der Karte sind:

Ravka : Ein von einem Zaren regiertes Fantasy-Reich, Haupthandlungsort von Shadow and Bone. Geteilt von der Schattenflur. Kämpft im Krieg mit einer ersten Armee "normaler" Soldaten und einer zweiten Armee von Grisha (Magiern). Russisch inspiriert.

: Ein von einem Zaren regiertes Fantasy-Reich, Haupthandlungsort von Shadow and Bone. Geteilt von der Schattenflur. Kämpft im Krieg mit einer ersten Armee "normaler" Soldaten und einer zweiten Armee von Grisha (Magiern). Russisch inspiriert. Fjerda : Das Nachbarland im Norden. Versucht immer wieder in Ravka einzufallen. Es hasst alles Magische und jagt die Grisha mit Hexenjägern (Drüskelle). Skandinavisch inspiriert.

: Das Nachbarland im Norden. Versucht immer wieder in Ravka einzufallen. Es hasst alles Magische und jagt die Grisha mit Hexenjägern (Drüskelle). Skandinavisch inspiriert. Shu Han : Die südlichen Nachbarn haben ebenfalls ein Auge auf Ravkas Eroberung geworfen. Sicher sind die Grisha hier auch nicht, weil mit ihnen Experimente angestellt werden. Asiatisch inspiriert.

: Die südlichen Nachbarn haben ebenfalls ein Auge auf Ravkas Eroberung geworfen. Sicher sind die Grisha hier auch nicht, weil mit ihnen Experimente angestellt werden. Asiatisch inspiriert. Ketterdam: Ein Inselstaat im Westen, der vom Handel lebt. Wo Geld als Gott über allem steht, hat sich zugleich eine Diebeskultur entwickelt. Niederländisch inspiriert.

2. Jede Fantasy-Serie braucht eigene Magier - auch Netflix' Shadow and Bone

Die zauberkundigen Menschen in Shadow and Bone nennen sich nicht Magier, sondern Grisha. Wenn sie zaubern, praktizieren sie die "Small Science" (kleine Wissenschaft). Es gibt in Netflix' Fantasy-Seriemit jeweiligen Unterkategorien:

© Netflix Shadow and Bones Grisha-Orden: Etherialki, Corporalki, Materialki

Die Etherialki (Blau) lenken die Elemente Feuer (Inferni), Wasser (Tidemakers) und Luft (Squallers).

lenken die Elemente Feuer (Inferni), Wasser (Tidemakers) und Luft (Squallers). Die Corporalki (Rot) können menschliche Körper manipulieren und sie heilen (Healers), im Kampf innerlich zerstören (Heartrenders) oder äußerlich verändern (Tailors).

können menschliche Körper manipulieren und sie heilen (Healers), im Kampf innerlich zerstören (Heartrenders) oder äußerlich verändern (Tailors). Die Materialki (Lila) bzw. "Fabrikators", können psychische Materie wie Metall, Holz, Glas und Textilien (Durasts) und Chemikalien (Alkemi) manipulieren und neu formen.

bzw. "Fabrikators", können psychische Materie wie Metall, Holz, Glas und Textilien (Durasts) und Chemikalien (Alkemi) manipulieren und neu formen. Der Dunkle (Shadow Summoner) existiert nur einmal, heißt General Kirigan, ist ungemein mächtig und kann Schatten lenken, um sie als Waffe zu benutzen.

(Shadow Summoner) existiert nur einmal, heißt General Kirigan, ist ungemein mächtig und kann Schatten lenken, um sie als Waffe zu benutzen. Die Sonnenkriegerin (Sun Summoner) ist eine Legende, doch Alina entdeckt ihre außergewöhnlichen Kräfte: Sie kann das Sonnenlicht rufen und bündeln und damit hoffentlich nach ihrer Ausbildung die Schattenflur vernichten.

Eine ordentliche Fantasy-Welt braucht auch einen komplexen Unterbau. Ihn zu durchschauen ist in Shadow and Bone aber nicht schwer. Sicherlich wird auch die Netflix-Serie selbst die einzelnen Grisha und die Karte von Ravka für Zuschauende in der Handlung einführen. Aber wer seine Vorfreude füttern will, kann jetzt schon mal anfangen, die einzelnen Begriffe samt Erklärung auswendig zu lernen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Glaubt ihr, ihr werdet in der Fantasy-Welt von Netflix' Shadow and Bone durchblicken?