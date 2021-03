Fantasy-Großereignis bei Netflix: 13 weitere brillante Buch-Verfilmungen starten im April 2021

Netflix feuert im April 2021 die Fantasy-Serie zu einer gefeierten Romanvorlage raus und wir schauen, welche Bücher diesen Monat darüber hinaus noch verfilmt wurden.

Leseratten beglückt Netflix diesen Monat mit der Fantasy-Adaption des ersten Grishaverse-Romans: Shadow and Bone. Aber auch Thriller-, Manga- und Klassiker-Fans kommen bei den Buch-Verfilmungen im April 2021 auf ihre Kosten.

Unsere Übersicht der 14 Literatur-Verfilmungen im April 2021 setzt sich dabei wie gehabt ausschließlich aus den Erstveröffentlichungen und Neuerscheinungen in Deutschland zusammen, die vorher nirgendwo anders zu sehen waren.

Fantasy-Event und Genre-Futter bei Netflix: Filme und Serien mit Buch-Vorlage im April 2021

Trotz der vielen Streaming-Starts bei Netflix im April, bei Amazon im April und bei Disney+ diesen Monat hat nur Netflix Neuerscheinungen im Gepäck, die nach Roman-Vorlagen bzw. Mangas entstanden. Die haben es dafür aber in sich, wie Netflix' bombastischer Fantasy-Serien-Trailer zeigte.

© Netflix Fantasy-Event Shadow and Bone als Buch-Verfilmung im April 2021

Shadow and Bone entführt bei Netflix in eine eindrucksvolle Fantasy-Welt

Shadow and Bone - Legenden der Grisha bei Netflix zählt definitiv zu den Jahres-Highlights der Buch-Verfilmungen 2021. Während das Fantasy-Reich Ravka sich an der Schwelle zu einem Krieg befindet, entdeckt die Kartografin Alina, dass sie eine Grischa-Magierin mit außergewöhnlichen Kräften ist. Doch kann sie schnell genug ausgebildet werden, um das Land zu retten?



Serien-Start: ab 23. April 2021 bei Netflix

ab 23. April 2021 bei Netflix Buch-Vorlagen: Goldene Flammen * (2012) mit zusätzlichen Figuren aus Das Lied der Krähen * (2015), beide von Leigh Bardugo

Shadow and Bone - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

In Netflix' Things Heard & Seen zieht der Horror ein

Die Buch-Verfilmung Things Heard & Seen beginnt wie so viele Filme des Fantasy-verwandten Horror-Genres mit dem Umzug eines Stadt-Paares (Amanda Seyfried und James Norton) aufs Land. Dort kriecht allerdings schnell eine Dunkelheit in das Eheleben, die etwas mit den Mord zu tun haben könnte, der zuvor in ihrem neuen Heim verübt wurde.



Film-Start: ab 29. April 2021 bei Netflix

ab 29. April 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: All Things Cease to Appear * (2016) von Elizabeth Brundage

© Netflix Things Heard & Seen mit Amanda Seyfried

Kein Friede den Toten: Thriller-Nachschub aus bekannter Feder für Netflix

Nachdem Netflix schon für Serien wie Safe, Das Grab im Wald und Ich schweige für dich auf Buch-Vorlagen-Autor Harlan Coben zurückgriff, steht mit Kein Friede den Toten der nächste Thriller-Streich in den Startlöchern, diesmal als spanische Produktion: Mateo wollte vor neun Jahren einen Streit schlichten und endete als Mörder im Gefängnis. Doch auch nach seiner Freilassung ist die Geschichte noch nicht ausgestanden.

Serien-Start: ab 30. April 2021 bei Netflix

ab 30. April 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: Kein Friede den Toten * (2006) von Harlan Coben

The Innocent - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Eine Manga-Verfilmung bei Netflix erzählt von Gangstern und Hausarbeiten

Der Titel Yakuza goes Hausmann (The Way of the Househusband) beschreibt das Fish-out-of-Water-Szenario eigentlich schon ganz gut, das die neue Anime-Serie bei Netflix im April 2021 spinnt: Ein einst gefährlicher japanischer Gangster widmet sich nun Haushaltsaufgaben. Wer seine Bücher lieber mit vielen Bildern angereichert ließt, stöbert in der Manga-Vorlage.

Serien-Start: ab 8. April 2021 bei Netflix

ab 8. April 2021 bei Netflix Manga-Vorlage: Yakuza goes Hausmann - Band 1 * (2018) von Kousuke Oono

The Way of the Househusband - Trailer (English Subs) HD

Buchverfilmungen im April 2021: Auf DVD und im Kino

Über die Streaming-Romanverfilmungen bei Netflix hinaus werden Bücherwürmer auf der Suche nach Literatur-Verfilmungen im April 2021 außerdem bei den DVD-Starts und Kino-Starts fündig. Dort reichen die Adaptionen von frühsten Vampir-Klassikern (Carmilla) bis zu einem The Big Lebowski-Spin-off, das zugleich ein Roman-Remake ist (Jesus Rolls).

S.A.S. Red Notice - Trailer (Deutsch) HD

Im Laufe des Monats April können sich die Starts einiger Buch-Verfilmungen natürlich noch verschieben und auch neue Literatur-Adaptionen 2021 kurzfristig dazukommen oder wegfallen. Insbesondere die angekündigten Kinostarts sind in Lockdown-Zeiten mit Vorsicht genießen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Welche der Buch-Vorlagen im Monat April habt ihr gelesen und in welche werdet ihr noch reinschauen?