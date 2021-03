Neue Fantasy-Serie von Netflix haut euch im bombastischen Trailer von den Füßen

Netflix verspricht mit dem Fantasy-Ereignis von Shadow and Bone Großes. Der neue Trailer bringt nun noch mehr Licht in die Zusammenhänge der Figuren und Handlung.

Shadow and Bone - Legenden der Grisha will Netflix am 23. April 2021 als neue Fantasy-Serie erzittern lassen. Dem langen Trailer gelingt das jetzt schon.



Fantasy vom Feinsten in Netflix Shadow and Bone-Trailer

Wir haben uns langsam an das bevorstehende Fantasy-Großereignis bei Netflix herangetastet: Der erste Teaser zeigte ein tierisches Mysterium mit großem Geweih. Der erste Teaser Trailer verschaffte uns einen den Speichelfluss anregenden magischen Einblick. Der richtige Shadow and Bone-Trailer bringt nun noch mehr Licht ins Dunkel.

Seht hier den englischen und oben den deutschen Shadow & Bone-Trailer

​Shadow and Bone - S01 Trailer (English) HD

Im Trailer tauchen wir mit Hauptfigur Alina in die düstere "Schattenflur" ein, die das russisch inspirierte Fantasy-Reich von Ravka als dunkle Wolke voller Monster teilt. Hier entdeckt Alina ihre magischen Fähigkeiten - sie ist die einzige Grischa (so heißen die Zauber*innen dieser Welt), die Licht beschwören und damit die Welt retten kann, die kurz vor einem Krieg steht: die legendäre Sonnenkriegerin.

Shadow and Bone bringt buchstäblich Lichts ins Dunkel von Netflix' neuster Fantasy-Welt

Wir sehen, wie Alina versucht, mithilfe ihrer alten Lehrerin Baghra (Zoë Wanamaker aka Harry Potters Madame Hooch) und dem mächtigen General des Zaren, Kirigan (Ben Barnes) ihre Kräfte zu meistern. Auch der weiße Hirsch spielt dabei eine wichtige (hier aber nicht gespoilerte) Rolle.

Weil ihre Macht so enorm groß ist, wird von den verfeindeten Nachbar-Ländern aber ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Denn wenn Alina ihr Fantasy-Land von innen heilt, ist es für die Invasionspläne von außen weniger angreifbar.

© Netflix Shadow & Bone: Ben Barnes General Kirigan mit dem Zaren

An dieser Stelle dürfen auch die Buch-Leser*innen, die alle sieben Grischa-Bücher kennen, noch erhellend Neues lernen. Denn nun verdeutlicht die Netflix-Serie Shadow and Bone, die auf Leigh Bardugos Goldene Flammen * basiert, wie die Diebesbande aus Das Lied der Krähen * ins Bild passt: Sie wollen ebenfalls Alinas Kopfgeld abstauben. Das dürfte zu einem interessanten Clash der Sympathien führen.

Es kann übrigens kein Zufall sein, dass der lange Shadow and Bone-Trailer heute am gleichen Tag erscheint, an dem das der Serie zugrunde liegende Roman-Universum namens Grishaverse von Leigh Bardugo mit dem Buch Rule of Wolves * seinen vorläufigen Abschluss findet.



