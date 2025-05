Netflix hat letztes Jahr eine der spannendsten Sci-Fi-Serien überhaupt fallengelassen: Warum Horizon Zero Dawn jetzt als Kinofilm kommt

Die ursprünglich angedachte Netflix-Serie zu Horizon Zero Dawn ist Geschichte. Dafür soll nun aber eine Kino-Adaption des Videospiels kommen. Das sind die Gründe für die Planänderung.

The Last of Us und Fallout machten es bereits erfolgreich vor. Da lag die Entscheidung natürlich nahe, auch aus dem beliebten Open-World-Videospiel Horizon Zero Dawn eine Serie zu machen. Doch die ursprünglichen Pläne von Netflix wurden mittlerweile ad acta gelegt, nachdem mehrere Anschuldigungen gegen Showrunner Steve Blackman öffentlich wurden.



Laut Asad Qizilbash, der als Head of PlayStation Productions alle Adaptionen der Videospielmarke von Sony überwacht, war es aber vor allem eine kreative Entscheidung, nun stattdessen einen Horizon Zero Dawn-Kinofilm in Auftrag zu geben.

Netflix-Serie zu Horizon Zero Dawn "lief einfach nicht so, wie wir es wollten"

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety gab Qizilbash auch einen kurzen Einblick in die Entwicklung des Sci-Fi-Projekts und verriet, warum die Zusammenarbeit mit Netflix scheiterte. Demnach liefen die Pläne zu der Serie "kreativ nicht so, wie wir es wollten", weshalb man bei Sony zu dem Entschluss gekommen sei, dass Horizon Zero Dawn als Film für die große Leinwand besser funktioniere.

Inwieweit die Vorwürfe gegen Blackman doch zu dem Serienaus beigetragen haben könnten, darf nun jede:r für sich entscheiden. In seinen Aussagen ging Qizilbash allerdings nicht auf die Kontroverse ein.

Für Fans der Videospielvorlage ist es immerhin eine gute Nachricht, dass die Horizon Zero Dawn-Adaption nicht komplett eingestampft wurde. Auf weitere Details bezüglich Produktion oder Cast der Verfilmung werden sie dennoch etwas warten müssen. Bisher sind nämlich weder der angestrebte Release-Zeitraum des Films noch Namen eventuell beteiligter Personen bekannt.

Horizon Zero Dawn: Darum geht es in dem Videospiel

In dem erstmals 2017 für die PlayStation 4 veröffentlichten Spiel übernimmt man die Rolle der Jägerin Aloy (gesprochen von Ashly Burch, verkörpert von Hannah Hoekstra). Diese muss sich in der postapokalyptischen Zukunft durch eine finstere Welt kämpfen, in der gefährliche Maschinenwesen ihr Unwesen treiben.

Aloy versucht auf ihrer Mission nicht nur das Geheimnis der mechanischen Monster zu ergründen, sondern auch ihre eigene Vergangenheit.