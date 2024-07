Die größte Netflix-Serie der nächsten Jahre ist erstmal tot: Grund sind Vorwürfe gegen den Macher

Eine geplante Netflix-Adaption des beliebten Videospiels Horizon Zero Dawn wurde vorerst abgesagt. Grund sind aktuelle Anschuldigungen gegen den Showrunner Steve Blackman. Es ist nicht das einzige eingestampfte Projekt.

Anfang des Jahres gab es die Meldung, dass Netflix eine Live-Action-Serie des populären Videospiels Horizon Zero Dawn aus dem Jahr 2017 plant. Als Showrunner wurde The Umbrella Academy-Produzent Steve Blackman verpflichtet. Jetzt wurde die Entwicklung des Sci-Fi-Projekts eingestellt, nachdem öffentliche Anschuldigungen gegen Blackman aufgekommen sind. Horizon Zero Dawn ist nicht die einzige abgesagte Produktion mit dem Showrunner.

Netflix stellt Entwicklung mehrerer Steve Blackman-Projekte nach aktuellen Vorwürfen ein

Bei Rolling Stone ist ein längerer Artikel erschienen, der zahlreiche Anschuldigungen gegen Blackman schildert. Insgesamt entsteht das Bild eines äußerst toxischen Arbeitsumfelds, das rund um den Showrunner geschaffen worden sein soll. Zu den Vorwürfen zählt vor allem manipulatives und diskriminierendes Verhalten.

Wie Collider berichtet, wurde Blackman von Netflix jetzt als Showrunner der geplanten Horizon Zero Dawn-Serie entlassen. Auch ein Projekt mit dem Titel Orbital sowie ein geplantes Spin-off zu The Umbrella Academy namens The Sparrow Academy wurden jetzt laut What's on Netflix eingestellt. Blackman war sowohl an der Hauptserie als auch an dem Ableger als Produzent beteiligt. Er selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe, die im Rolling Stone-Artikel von 12 Mitarbeiter:innen aus seinem Umfeld vorgebracht werden.

Kommt die Horizon Zero Dawn-Serie ohne Steve Blackman noch?

Ob Netflix die Horizon Zero Dawn-Serie unter neuer Leitung weiterentwickelt, ist gerade nicht bekannt. Die Story der Spielevorlage, die in einer post-apokalyptischen Zukunft spielt und im 31. Jahrhundert von einer Roboter-dominierten Welt mit wenigen menschlichen Überlebenden handelt, klingt jedenfalls nach perfektem Stoff für einen weiteren Serien-Hit des Streaming-Anbieters.

