Netflix hat Zombies auf echte Menschen gehetzt und es gefilmt – bizarre Horror-Serie mit 8 Folgen ist jetzt komplett verfügbar

Netflix wollte herausfinden, welche Menschen wirklich in einer Zombie-Apokalypse überleben. Das Resultat gibt es jetzt in Form von Zombieverse im Stream zu sehen.

Jeder Horror-Fan hat sich schon einmal folgende Frage gestellt: Würde ich eine Zombie-Epidemie überleben? Wie würde ich vorgehen? Verstecke ich mich oder kämpfe ich gegen die Untoten? Netflix ist diesen Fragen jetzt mit der skurrilen Horror-Show Zombieverse nachgegangen. Seit kurzem ist die Serie im Stream verfügbar.

Netflix veranstaltet in Südkorea die Horror-Version des Dschungelcamps

Zombieverse ist ein Spielshow-Format aus Südkorea. In einer städtischen Umgebung müssen die Teilnehmenden an Zombie-Statisten vorbeikommen und wie in Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! eine Reihe von Aufgaben lösen. Wichtig ist dabei, wie kollegial sich die Personen unter Druck und Panik verhalten.

Wie der oben eingebundene Trailer bereits verrät, gibt es diverse Schauplätze. Unter anderem müssen eine Straßenkreuzung bei Nacht, ein Supermarkt und ein Rummelplatz mit diversen Fahrgeschäften überwunden werden.

Zombieverse ist seit kurzem auf Netflix verfügbar und umfasst insgesamt acht Folgen. Viele wird es nicht überraschen, dass die Horror-Reality-Show ausgerechnet aus Südkorea kommt. Immerhin verbindet die Idee quasi die wichtigsten Elemente von Train to Busan, Kingdom und Squid Game.

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung



Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.