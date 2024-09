Netflix-Hit Kaos: Gleich am ersten Drehtag dieses Stars gab es Tränen am Set

Die mythologisch inspirierte Netflix-Serie Kaos ist eigentlich eine Comedy. Es gibt allerdings eine Szene, die sowohl einen Star als auch Showrunner:in Charlie Covell zum Weinen brachte.

Die schwarzhumorige Netflix-Comedy Kaos über die mythologischen Machenschaften der Götter und Göttinnen aus dem griechischen Pantheon ist seit letzter Woche online. Aktuell belegt das Format von Charlie Covell (The End of the F***ing World) Platz 2 in den Serien-Charts des Streamers.

Hauptattraktion ist dabei Jeff Goldblum als alternder Zeus in der Existenzkrise, aber auch andere Mythologie-Figuren des Olymps erhielten ein modernes Update. So auch Kaineus, gespielt von Schauspieler Misia Butler, dessen erster Drehtag mit großen Emotionen und sogar Tränen am Set endete.

Darum sorgte Kaos-Star Misia Butler mit einer seiner ersten Szenen für Tränen am Set

In der griechischen Mythologie war Kaineus ein Mädchen, das von Poseidon vergewaltigt und danach in einen Jungen verwandelt wurde. So lag es für die Kreativen hinter der Netflix-Serie vermutlich auf der Hand, einen trans Schauspieler in der Rolle zu casten.

In Folge 4 teilt Kaineus Teile seiner Hintergrundgeschichte in einer fünfminütigen Dialogszene mit Eurydike aka Riddy (Aurora Perrineau). Butler erzählt davon im Interview mit der Radio Times :

Ich glaube, es war der erste Tag der Dreharbeiten, als wir diese Szene drehten, meine Vorsprech-Szene, in der ich und eine andere Figur auf einer Bank sitzen, uns sehr lange unterhalten, und ich war so gerührt davon. Hinterher sah ich, dass auch Charlie total gerührt war. Und wir weinten und umarmten uns einfach.

Showrunner:in Charlie Covell ist selbst nichtbinär und somit ebenfalls Teil der trans Gemeinde, was die Szene für beide Beteiligten sehr persönlich machte. Butler weiter:

Ich meinte dann, wenn ich diese Szene als das Kind, das ich war, gesehen hätte, hätte ich mich unglaublich gesehen gefühlt, was meine Erfahrung gestärkt hätte, weil ich mich auf so starke Weise repräsentiert gesehen hätte.

Für Misia Butler ist Kaos bereits die vierte Netflix-Produktion nach Kiss Me First, The School for Good and Evil und Half Bad.



Weitere LGBTQ-Repräsentation in der Netflix-Serie Kaos

Auch sonst mangelt es nicht an LGBTQ-Repräsentation in Kaos, denn die Gottheiten stehen wohl größtenteils über menschlicher Heteronormativität. So sind Dionysus (Nabhaan Rizwan), Hera (Janet McTeer) und auch Zeus höchstpersönlich nicht nur am anderen Geschlecht interessiert, wie wir in Staffel 1 sehen.

Eine weitere trans Person am Set ist die britische Comedy-Ikone Suzie aka Eddie Izzard in der Rolle der Lachy. Sie kennt man nicht nur für ihre Stand-up-Programme, die sie je nach Auftrittsort in mehreren Sprachen absolviert, sondern auch als genderfluide Politikerin, dramatische Schauspielerin (sie spielte etwa Dr. Gideon in Hannibal) und Langstreckenläuferin, die unter anderem 27 Marathons an 27 Tagen absolvierte, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln.

Bisher liegen acht Episoden von Kaos bei Netflix vor. Ob es auch eine 2. Season geben wird, ist noch nicht raus. Die hohe Positionierung in den Netflix-Charts ist aber ein gutes Omen.

Podcast zum Pride Month 2024: Wie queer ist die Serienwelt wirklich?

Wir machen bei Streamgestöber einen Realitätscheck, wie LGBTQ+ freundlich Serien 2024 tatsächlich sind:

Auch 2024 ist es noch nötig, die Queer-Freundlichkeit der Serien-Landschaft zu prüfen. Obwohl beim größten Streaming-Anbieter Netflix viele queere Figuren und LGBTQ+ inklusive Serien zu streamen sind, steht das leider nicht stellvertretend für die restliche Streaming-Welt.