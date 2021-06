Netflix ist schuld: Disney+ ändert seine Marvel- und Star Wars-Taktik – und es ist eine Erleichterung

Disney+ bringt zukünftig alle Original-Serien mittwochs statt freitags. Damit reagiert der Streamingdienst auf den Netflix-Druck und bietet Serienfans Erleichterung.

Bisher haben wir uns schon daran gewöhnt, dass Freitage für Serienfans ganz schön vollgepackt sein können. Während Netflix komplette Serienstaffeln zum Wochenendstart veröffentlicht, war der Tag sonst auch für neue Folgen von Disney+-Serien wie The Mandalorian oder aktuelle Marvel-Serien wie WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier reserviert.

Das ändert sich ab jetzt, denn Disney veröffentlicht neue Folgen von Original-Serien (dazu zählen auch Marvel und Star Wars) nun immer schon mittwochs statt freitags. Das hat vor allem zwei Gründe.

Disney+ reagiert auf Loki-Erfolg und Netflix-Konkurrenzdruck

Mit der ersten Folge der neuen MCU-Serie Loki hat Disney schon den Versuch gestartet, eine neue Serie auf dem eigenen Streamingdienst früher zu bringen. Das Experiment ist mehr als geglückt, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde der Loki-Pilot zur meistgeschauten Disney+-Premiere aller Zeiten.

Dieser Erfolg hat Disney unter anderem dazu bewegt, sämtliche Folgen von Original-Serien ab sofort immer mittwochs statt freitags zu veröffentlichen. Die Entscheidung hat aber auch etwas mit Netflix zu tun. Indem Disney die eigenen Serien vorzieht, entgeht der Konzern dem Konkurrenzdruck am Freitag, wo Netflix oft sehr viel Content auf einen Schlag veröffentlicht.

Für Disney+ wird generell auf ein anderes Schema bei der Veröffentlichung neuer Serien gesetzt. Binge-Eskalationen wie bei Netflix, die fast immer alle Episoden von Serienstaffeln auf einen Schlag veröffentlichen, bleiben bei Disney+ anfangs aus. Der Streamingdienst stellt von Serienstaffeln stattdessen für gewöhnlich immer nur eine Folge pro Woche online.

Für Original-Filme des Streaming-Anbieters gilt diese neue Regelung übrigens nicht. Die kommen weiterhin freitags zu Disney+. Für Serienfans bietet diese veränderte Strategie von Disney trotzdem Erleichterung. Zu Hochzeiten, wenn freitags manchmal eine neue Folge von The Mandalorian, eine neue Serienstaffel bei Netflix und vielleicht noch eine neue Folge einer Staffel bei Apple TV+ an einem Tag auf einen gewartet haben, bleibt jetzt auch mal Zeit zum Durchatmen.

Wie findet ihr es, dass neue Serienfolgen jetzt immer mittwochs statt freitags zu Disney+ kommen?