Neu auf Disney+ im Juni: Verlorene Star Wars-Filme & die umstrittenen The Walking Dead-Episoden

Disney+ stellt sein Programm für den Juni vor. Das fällt ziemlich ordentlich aus. Neben der neuen Marvel-Serie präsentiert der Streaming-Dienst einige vergessene Star Wars-Schätze.

Im Mai startet bereits die dritte große Marvel-Serie auf Disney+. Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier darf nun der von Tom Hiddleston verkörperte Loki sein eigenes Abenteuer in einer MCU-Serie erleben. Wir sonst noch alles im Juni neu auf Disney+ ist, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Gleich zwei Animationshighlights finden sich im Juni im Streaming-Angebot von Disney+. Zuerst wird Raya und der letzte Drache Anfang des Monats für alle Abonnent:innen verfügbar gemacht, nachdem er bisher nur als Premiuminhalt kaufbar war. Zudem trifft mit Luca Mitte Juni der neuste Streich aus der Animationschmiede Pixar ein.

Marvel, The Walking Dead und Star Wars im Juni auf Disney+

Darüber hinaus stockt Disney+ sein The Walking Dead-Angebot mit den letzte sechs Episoden der 10. Staffel auf. Diese wurden während der Corona-Pandemie gedreht und fokussieren sich nur auf eine Handvoll von Figuren. Bei den Fans stieß dieses Konzept auf geteilte Meinungen. Jetzt könnt ihr euch bei Disney+ selbst überzeugen.

Alle Freunde des Star Wars-Universums beglückt Disney+ mit einigen Titeln aus dem Tresor. Endlich sind beide Ewok-Filme auf dem Streaming-Dienst (bisher gab es nur den ersten Teil), genauso wie die nicht mehr zum Kanon gehörenden Animationsserien. Besonders die Clone Wars-Serie von Genndy Tartakovsky ist einen Blick wert.

Ab dem 4. Juni 2021 auf Disney+

Raya und der letzte Drache

The Walking Dead, Staffel 10C

Genius, Staffel 3

The Strain, Staffel 1-4

Alien vs. Predator

Alien vs. Predator 2

Armageddon

Atlanta, Staffel 2

Im Fadenkreuz - Allein gegen alle

Mut zur Wahrheit

The Counselor

Marvel Studios Legends

When Sharks Attack, Staffel 3-4

Wir noch mal

Ab dem 9. Juni 2021 auf Disney+

Loki, Staffel 1

Ab dem 11. Juni 2021 auf Disney+

The Finder, Staffel 1

Das Haus der Krokodile

Die Konferenz der Tiere

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Coyote Ugly

Emergence, Staffel 1

Secrets and Lies, Staffel 1-2

Spione Undercover

Step

Upside Down Magic - Magie steht auf dem Kopf

When Sharks Attack, Staffel 5-6

Z-O-M-B-I-E-S 2

Ab dem 18. Juni 2021 auf Disney+

Luca

Love, Victor, Staffel 2

Frieden, Staffel 1

5vor12, Staffel 1

Der Flug des Phoenix

Hide and Seek

Nixon

The Last Man on Earth, Staffel 1-4

Die Geschichte vom treuen Wookiee

Ewoks - Karawane der Tapferen

Ewoks - Die Schlacht um Endor

Star Wars: Clone Wars

Star Wars: Freunde im All, Staffel 1-2

Star Wars: Ewoks, Staffel 1-2

Ab dem 25. Juni 2021 auf Disney+

Die geheime Benedict-Gesellschaft, Staffel 1

Grown-ish, Staffel 1-2

Maria Theresia, Staffel 1-2

Grand Hotel, Staffel 1-3

Königreich der Himmel

Lucy in the Sky

Rent a Man - Ein Mann für gewisse Stunden

