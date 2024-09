Netflix jetzt legal günstiger schnappen: Dazu gibt es 260 HD-Sender und 30.000 Filme & Serien

Preiserhöhungen bei Netflix haben den Streaming-Dienst für viele zuletzt uninteressant gemacht, doch waipu.tv hat ein unschlagbares Angebot dagegen.

Allein das Standard-Abo von Netflix ohne Werbung stieg dieses Jahr im Preis auf 13,99 Euro, was für viele Nutzer:innen mittlerweile unattraktiv geworden ist. Wer nicht auf von Netflix untersagte VPN-Tricksereien zurückgreifen will, kann den Streaming-Dienst jetzt bei waipu.tv im Paket bis zum 30. September ganz legal günstiger ergattern *, wahlweise als Premium oder Standard, mit oder ohne Werbung. Dazu gibt es obendrein oder auch einzeln zahlreiche TV-Sender und eine riesige Bibliothek auf Abruf.

Das bietet waipu.tv mit Netflix

Das zwölfmonatige Perfect Plus-Abo mit Standard-Netflix ohne Werbung bietet euch zwei parallele Full-HD-Streams und ist gegen Aufpreis auch mit Netflix Premium in 4K/UHD mit vier gleichzeitigen Streams verfügbar, was monatlich über 4 Euro günstiger ist als bei Netflix selbst. Wahlweise steht auch Netflix mit Werbung zur Auswahl bei waipu.tv, wodurch ihr zwar nicht spart, dafür aber ordentlich Mehrwert erhaltet.

In jedem Fall erhaltet ihr nämlich obendrein 280 TV-Sender dazu, davon 266 in HD und sogar 72 Pay-TV-Sender, wie 13th Street, SYFY oder Sport1+. Außerdem enthalten ist die waiputhek, die über 30.000 Filme, Serien und Shows aus allen Genres auf Abruf beinhaltet. Zusätzlich zu Netflix erlaubt euch waipu.tv vier weitere parallele Streams und ihr könnt Inhalte auch bequem per Knopfdruck mit dem 100 Stunden großen Online-Speicher aufzeichnen.



Das Ganze funktioniert dabei denkbar einfach per WLAN und App (ein 4K-Stick ist optional und ebenfalls vergünstigt dazu buchbar), ohne dass ein Kabel- oder Satellitenanschluss vonnöten ist. Unter den Premium-TV-Anbietern hat waipu.tv so auch schon mehrere Auszeichnungen von Fachmagazinen eingeheimst. Weitere Details findet ihr auch auf der Aktionsseite .

Auch für Netflix-Bestandskunden – oder ganz ohne Netflix



Wer bereits ein laufendes Netflix-Abo hat und aktuelle Top-Serien wie The Gentlemen genießt, muss nicht auf das vergünstigte Angebot verzichten: waipu.tv schickt euch nach der Anmeldung einen Aktivierungslink per E-Mail, mit dem ihr eure beiden Konten einfach verknüpfen könnt. Danach erfolgt dann die Abrechnung schlicht und einfach über waipu.tv.

Jetzt zum Angebot: Netflix jetzt günstiger schnappen mit waipu.tv

Wer hingegen auf Netflix doch lieber verzichten möchte, hat auch die Möglichkeit, das TV-Angebot ganz einfach ohne den Streaming-Dienst zu buchen. Je nach Paket lassen sich mit dem Angebot von waipu.tv zwischen 45 Euro und 189 Euro in den ersten zwölf Monaten sparen. Danach wird dann wieder der reguläre Preis fällig, sofern man nicht vorher kündigt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.