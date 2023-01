Netflix' Kaleidoskop erklärt: Der Mörder versteckt sich in einer bestimmten Szene

In Netflix' Kaleidoskop passiert ganz am Ende ein Mord, dessen Täter scheinbar im Dunkeln bleibt. Doch bei genauem Hinsehen, löst die Krimi-Serie mit einem versteckten Hinweis auf, wer hier tötet.

Seit dem Serienstart am 1. Januar 2023 hat sich Kaleidoskop in der Netflix Top-10 stetig nach oben gearbeitet. Über die Frage nach der besten Reihenfolge der variabel anschaubaren Serienepisoden hinaus, bleibt auf den ersten Blick offen, wer den letzten Mord in der Folge Pink begeht. Doch die Episode Weiß liefert die versteckte Auflösung. Habt ihr sie gesehen?

Achtung, es folgen Spoiler zur gesamten Netflix-Serie Kaleidoskop.

Wer ist der Mörder am Ende von Netflix' Kaleidoskop?

Wenn wir die Ereignisse von Kaleidoskop chronologisch ordnen, endet die Serie in der "letzten" Episode Pink (6 Monate nach dem Raubzug) dramatisch: Erst wird Polizistin Nazan Abasi (Niousha Noor) auf offener Straße per vergiftetem Passanten-Handschütteln hingerichtet und dann erhält Bandenführer Leo Pap (Giancarlo Esposito) unter einer Brücke auch noch einen Kopfschuss von einem Unbekannten. Die erhobene Waffe und der deutliche Knall lassen kaum Zweifel über Leos Ende offen, auch wenn das Bild sich am Ende Pink einfärbt, statt seinen Tod zu zeigen.

Netflix Kaleidoskop: Leo Pap und sein Mörder

Der Gift-Mord an Polizistin Nazan geht (durch eine vorige Erklärung zu einem ebensolchen Vorgehen) klar auf das Konto der drei kriminellen Wertpapier-Besitzer geht: Die drei einflussreichen Personen entledigen sich hier die unliebsame Ermittlerin, die als einzige die Untersuchung weiterverfolgen will. Was den Mörder von Leo Pap angeht, müssen wir hingegen genauer hinsehen.

Die Episode Pink von Netflix' Kaleidoskop zeigt uns ein halbes Jahr nach dem Heist lediglich eine schwarz verhüllte Gestalt mit buntem T-shirt und Schusswaffe als Leos Sensenmann. Nur wer in einer Szene der Heist-Folge Weiß genau aufpasst, versteht jedoch, wer dieser Mörder ist. Denn hier sehen wir den bestohlenen Roger Salas (Rufus Sewell) im Kreis seiner Familie (z.B. in Minute 22). Und hier trägt Roger Salas Sohn Brad (Nate Katsuki) das T-shirt des Mörders.

Damit schließt sich auch erzählerisch der Rache-Kreislauf von Kaleidoskop: Denn Leo zettelte seinen Raubzug gegen Roger vor allem als Vergeltung dafür an, dass sein einstiger Freund vor 24 Jahren den Tod von Leos Ehefrau verschuldete. Nun aber rächt sich Rogers Kind Brad umgekehrt an Leo, da dieser seinen Vater ins Gefängnis gebracht hat.

