Netflix-Experiment: In Kaleidoskop müsst ihr die Folgen-Reihenfolge selbst wählen und so ergibt es am meisten Sinn

Welche Reihenfolge ist die beste, um Kaleidoskop bei Netflix zu schauen? Die ungewöhnliche Netflix-Serie mit Giancarlo Esposito bietet viele Möglichkeiten, aber nur wenige machen wirklich Spaß.

Die am 1. Januar gestartete Netflix-Serie Kaleidoskop erzählt vom Kriminellen Leo Pap (Giancarlo Esposito), der für einen 70-Milliarden-Dollar-Raubzug eine Bande Verbrecher um sich versammelt. Die Serie funktioniert jedoch nach einem besonderen System: Sie folgt der experimentellen Idee, dass ihr die 8 Folgen in beliebiger Ordnung schauen könnt und trotzdem alles versteht. Statt der vorgegebenen Liste der Episoden zu gehorchen, dürft ihr also beliebig hin und her springen und entscheidet selbst, welches Kapitel als Nächstes drankommt.

Wer die Serie durchgeschaut hat, dürfte allerdings feststellen, dass die vollkommene Willkür der Serien-Erzählung von Kaleidoskop nicht immer zuträglich ist. Wir stellen euch 3 Herangehensweisen an die Reihenfolge vor, bei denen vor allem eine das beste Seherlebnis bietet.



Ich welcher Reihenfolge ihr die 8 Folgen von Kaleidoskop bei Netflix schauen solltet

Weil manche Folgen durchaus den Charakter einer Serien-Einführung haben und andere zu weit vorweggreifen, kann die Netflix-Serie Expertentier-Willige durchaus frustrieren. Im Zweifelsfall könnt ihr euch natürlich einfach an die von Netflix vorgegebene Reihenfolge von Kaleidoskop halten. Der Streaming-Dienst variiert das zwar je nach Abonnent:in, mutet aber niemandem eine Anordnung zu, die völlig unzugänglich ist. Wichtig ist vor allem eins: Schaut die Folge "Weiß" zuletzt!

Netflix Kaleidoskop-Bande

Im Folgenden präsentieren wir euch (je nach euren Vorlieben beim Serienschauen) 3 unterschiedliche Ansätze zum Genießen von Kaleidoskop.

1. Netflix' Kaleidoskop für Ordnungsliebende: Das ist die chronologische Reihenfolge

Die Möglichkeit, Kaleidoskop zeitlich richtig geordnete zu gucken, nimmt der in der Zeit springenden Erzählung viel von ihrer Spannung. (Ähnlich der DVD-Option Christopher Nolans Memento nicht rückwärts zu schauen.) Wenn ihr Ordnung über alles stellt und Rück- und Vorausblenden verachtet, ist das trotzdem die richtige Reihenfolge für euch. Für alle anderen lohnt sich der Blick auf den chronologischen Ablauf vor allem, um ein besseres Gespür für die Entfaltung der Geschichte zu erhalten:

(Schwarz: Einführung)

1. Violet : 24 Jahre vorher



: 24 Jahre vorher 2. Grün : 7 Jahre vorher

: 7 Jahre vorher 3. Gelb : 6 Wochen vorher

: 6 Wochen vorher 4. Orange : 3 Wochen vorher

: 3 Wochen vorher 5. Blau : 5 Tage vorher

: 5 Tage vorher 6. Weiß : der Überfall

: der Überfall 7. Rot : der Morgen danach

: der Morgen danach 8. Pink: 6 Monate später

2. Kaleidoskop für Gehirnakrobaten: Die willkürliche Regenbogen-Reihenfolge

Wer das Kinderlied Wer den Regenbogen sieht kennt, kann die Regenbogen-Farben-Reihenfolge problemlos aufsagen und sich daran halten. Wenn ihr euch vollkommen in die Willkür des Netflix-Experiments ergeben wollt, dürft ihr es damit probieren:

Rot : der Morgen danach

der Morgen danach Orange : 3 Wochen vorher

: 3 Wochen vorher Gelb : 6 Wochen vorher

: 6 Wochen vorher Grün : 7 Jahre vorher

: 7 Jahre vorher Blau : 5 Tage vorher

: 5 Tage vorher Pink : 6 Monate später

: 6 Monate später Violet : 24 Jahre vorher

: 24 Jahre vorher Weiß: der Heist

Netflix Kaleidoskop

3. Die beste Kaleidoskop-Reihenfolge für das Maximum an Spaß und Spannung

Aus der Sicht einer Person, die die Serie bereits gesehen hat, zeichnet sich ab, dass die ideale Reihenfolge für Kaleidoskop (mit leichten Wahl-Optionen) durchaus existiert. Mit dieser Anordnung der Netflix-Serie hat euer Kopf noch etwas zu tun, ohne mit Wissenslücken oder zu früh erlangten Einblicken verärgert zu werden:

Gelb : 6 Wochen vorher



6 Wochen vorher Grün : 7 Jahre vorher

7 Jahre vorher Violet : 24 Jahre vorher



: 24 Jahre vorher Orange : 3 Wochen vorher

: 3 Wochen vorher Blau : 5 Tage vorher

: 5 Tage vorher Rot : der Morgen danach

: der Morgen danach Pink : 6 Monate später

: 6 Monate später Weiß: der Heist

1.-2. - Gelb oder Grün

oder 3.-5. - Orange oder Violet oder Blau

oder oder 6.-7. - Rot oder Pink

oder 8. Weiß

Podcast: Die 23 größten Serien-Highlights 2023

Weil die Kaleidoskop-Folge namens Gelb die Bande versammelt, ist sie ein guter Start, aber auch mit Grün zu beginnen tun der Freude keinen Abbruch. Blau und Orange gehören am besten in die Mitte, weil sie den Raubzug unmittelbar vorbereiten, ebenso wie Violet, wo uns Leos Motivation verraten wird. Anschließend solltet ihr zu den Episoden nach dem Raubzug springen (Pink und Rot). Denn im Höhepunkt des Einbruchs (Weiß) läuft alles zusammen. Daraus ergibt sich folgende, wenn ihr noch ein wenig Wahlmöglichkeiten behalten wollt:

Wir blicken voller Vorfreude auf das Serienjahr 2023 und geben euch einen Ausblick auf die 23 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und mehr zu entdecken geben wird.



Was erwartet uns über die neuen Marvel- und Star Wars-Serien sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder geballte Action mögt: 2023 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.



