Netflix killt die nächste Fantasy-Serie nach nur einer Staffel – obwohl sie von Kritik und Publikum gefeiert wurde

The Bastard Son & The Devil Himself ist das nächste Opfer der gnadenlosen Absetzungspraktik von Netflix geworden. Nach Staffel 1 ist schon Schluss für den Kritiken- und Publikumshit.

Netflix macht sich bei Fans in letzter Zeit immer unbeliebter durch das frühzeitige Absetzen gerade erst angelaufener Serien. Jetzt hat es auch die Fantasy-Serie Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself erwischt. Das FSK 18-Harry Potter wird nach Staffel 1 nicht fortgesetzt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Bastard Son & The Devil Himself:

The Bastard Son & The Devil Himself - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Bastard Son & The Devil Himself hat Kritik und Fans vor Absetzung begeistert

Schöpfer Joe Barton teilte laut Comic Book auf Twitter ein Statement zur offiziellen Absetzung der Fantasy-Serie:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leider hat es Netflix abgesetzt. Ich bin sehr stolz darauf und mochte die Leute, mit denen ich es machen durfte. Tut mir leid, dass ich die Geschichte nicht beenden kann...

Barton antwortete gleichzeitig auf einen Tweet der Produktionsfirma hinter The Bastard Son & The Devil Himself, der nochmal auf dender Netflix-Serie verweist.

Bei der Plattform Rotten Tomatoes kommt die Fantasy-Produktion auf einen beachtlichen Kritiken-Score von 93 Prozent mit vielen sehr positiven Stimmen. Der Publikumsschnitt von 92 Prozent bestätigt, dass The Bastard Son & The Devil Himself definitiv eine begeisterte Zielgruppe für sich gewinnen konnte.

Wie gewohnt begründet Netflix die Absetzung von Serien wie The Bastard Son & The Devil Himself nicht. In der Regel liegt die Entscheidung an zu niedrigen Streaming-Zahlen.

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der Absetzung von The Bastard Son & The Devil Himself?