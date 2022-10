Netflix' neues "FSK 18-Harry Potter" wird von Kritik gefeiert – Fantasy-Serie soll mit sadistischer Todesszene schocken

Diese Woche erscheint auf eine Netflix eine neue Serie, die sich Harry Potter-Fans und alle vormerken sollten, die härtere Fantasy-Unterhaltung streamen wollen.

Ab Freitag können sich Fantasy-Fans über spannenden Serien-Nachschub bei Netflix freuen. Dann kommt The Bastard Son & The Devil Himself zum Streamen. Die Fantasyserie basiert auf der Half Bad-Buchtrilogie von Sally Green und handelt von dem 16-jährigen Nathan, dem Sohn einer Weißen Hexe und dem gefürchtetsten Schwarzen Hexer aller Zeiten. Er gerät schließlich in einen Konflikt zwischen Gut und Böse.

Erste Kritiken zur Serie sind ziemlich positiv und versprechen einen Harry Potter-Ersatz mit FSK 18-Garantie. Wir haben einige Kritiken für euch als Ersteindruck gesammelt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Bastard Son & The Devil Himself:

The Bastard Son & The Devil Himself - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kritiken zu Netflix' neuer Fantasy-Serie versprechen düsteren Mix aus Harry Potter und Twilight

Jack Taylor vergibt 4 von 5 Sterne und schreibt für The Telegraph neben dem Harry Potter mit FSK 18-Freigabe-Vergleich unter anderem:

In der Mitte der Serie gibt es eine Todessequenz, die so sadistisch grotesk, so ungewöhnlich und kompliziert ist, dass man sich Sorgen um den Künstler macht, der sie entworfen hat.

Für The Upcoming schreibt Andrew Murray, dass sich die Fantasyserie stark genug vom Netflix-Einheitsbrei abheben soll:

Was Young Adult-Dramen angeht, hat The Bastard Son den Stil, die Persönlichkeit und die Ideen (auch wenn sie mehr als ein bisschen offensichtlich sind), um beim Publikum Anklang zu finden und zu vermeiden, ein weiteres Opfer der Absetzung zu werden, wie es der Fall war mit so vielen anderen ähnlichen Serien.

Sam Moore vergleicht The Bastard Son & The Devil Himself in seiner Radio Times -Kritik mit ähnlichen Serien und kommt auch zu einem positiven Fazit:

Die Serie, der The Bastard Son & the Devil Himself am nächsten steht, ist Shadow and Bone – ebenfalls von Netflix –, da ziemlich klischeehafte Fantasy-Tropen für junge Erwachsene durch einige bissige Texte eines exzellenten Schreibers und einer gut besetzten Gruppe sympathischer Schauspieler aufgewertet werden.

Auch die Journalistin Nadine O'Reagan warund hat direkt alle acht Folgen am Stück geschaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn ich schon Sachen empfehle, das neue Netflix-Drama The Bastard Son & the Devil Himself ist ausgezeichnet. Wie eine Mischung aus Harry Potter & Twilight, aber mit der Provokation von Skins – 8 Episoden gebingt. Soundtrack ist auch unglaublich. Plus @roisinmurphy ist dabei. Freitag auf @Netflix

Ab dem 28. Oktober könnt ihr euch selbst von The Bastard Son & The Devil Himself überzeugen. Dann stehen alle acht Folgen der neuen Fantasy-Serie bei Netflix zum Streamen bereit.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr euch The Bastard Son & The Devil Himself anschauen?