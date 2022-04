Netflix killt Fantasy-Fortsetzung mit Will Smith, auf die Fans seit 5 Jahren warten

Will Smith muss sich von seinem nächsten Großprojekt verabschieden. Wie sich herausstellt, hat Netflix nach fünf Jahren die Arbeit an der Fantasy-Fortsetzung Bright 2 eingestellt.

Seit dem Zwischenfall bei den Oscars hat sich einiges in der Karriere von Will Smith getan, besonders im Hinblick auf seine kommenden Projekte. War Smith vor ein paar Wochen noch einer der gefragtesten Schauspieler in Hollywood, versuchen die Studios aktuell herauszufinden, wie sie mit den zukünftigen Filmen des Stars verfahren.

Auch bei Netflix sorgte Smith in den vergangenen Jahren mit einem großen Film für Aufsehen, nämlich dem Fantasy-Blockbuster Bright. Dieser sollte zum Startschuss eines Universums werden. Nach dem Anime-Ableger Bright: Samurai Soul scheint dieses aber schon wieder Geschichte zu sein, wie Bloomberg-Autor Lucas Shaw berichtet.

Fantasy-Enttäuschung: Netflix legt Bright 2 mit Will Smith auf Eis

Während Fans seit fünf Jahren auf die angekündigte Fortsetzung Bright 2 mit Smith in der Hauptrolle warten, hat sich Netflix nun endgültig von dem Projekt getrennt. Allzu überraschend kommt das nicht: Der Film hat nie nennenswerte Fortschritte gemacht. Jetzt haben wir immerhin die Gewissheit, dass er nicht kommt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bright schauen:

Bright - Trailer (Deutsch) HD

Dass Bright 2 von Netflix auf Eis gelegt wird, hat allerdings nichts mit dem Oscar-Skandal zu tun, wie Shaw betont. Stattdessen scheint die im Dezember 2017 überstürzt angekündigte Fortsetzung nicht mehr zur Strategie zu passen, die der Streaming-Dienst aktuell mit seinen Originalinhalten verfolgt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr gerne Bright 2 mit Will Smith gesehen?