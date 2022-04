Alle kommenden Will Smith-Filme, die wegen der Ohrfeige in Gefahr sind

Will Smiths Oscar-Ohrfeige wird Konsequenzen haben. Das trifft neben seiner Reputation auch diverse Filme, die gerade bei Netflix oder Apple TV+ produziert werden.

10 Tage nach der Oscar-Nacht bleibt Will Smiths Ohrfeige gegen Chris Rock Hollywood-Thema Nr.1. Der Schauspieler ist mittlerweile aus der Academy ausgetreten (via CNN ), die ihrerseits ein Verfahren gegen ihn angekündigt hat (via Deadline ). Fans zuhause fragen sich vor allem: Welche Auswirkungen hat die Ohrfeige auf seine kommenden Filme? Smith wurde für mehrere Projekte besetzt:

Emancipation: Drama um einen flüchtigen Sklaven (Smith) im 19. Jahrhundert, bei dem Antoine Fuqua (Training Day) Regie führt.

Drama um einen flüchtigen Sklaven (Smith) im 19. Jahrhundert, bei dem Antoine Fuqua (Training Day) Regie führt. The Council: Gangster-Drama um eine Gruppe schwarzer Verbrecher-Bosse im Harlem der 1970er Jahre.

Gangster-Drama um eine Gruppe schwarzer Verbrecher-Bosse im Harlem der 1970er Jahre. Fast and Loose: Action-Thriller von Netflix um einen Gangster-Boss, der sein Gedächtnis verliert und entdeckt, dass er eine Doppel-Identität als CIA-Agent besaß.

Action-Thriller von Netflix um einen Gangster-Boss, der sein Gedächtnis verliert und entdeckt, dass er eine Doppel-Identität als CIA-Agent besaß. Bad Boys 4: Neuer Teil der Action-Reihe, in der Smith einen Top-Polizisten in Miami an der Seite von Martin Lawrence spielt.

Neuer Teil der Action-Reihe, in der Smith einen Top-Polizisten in Miami an der Seite von Martin Lawrence spielt. Bright 2: Sequel des Netflix-Hits von 2017, in dem Menschen sich die Welt der Gegenwart mit Orks und Elfen teilen.

Aufgrund von Smiths Oscar-Aktion wurden bisher angeblich zwei Action-Filme auf Eis gelegt. Nach einem Bericht des Hollywood Reporters haben Netflix und Sony die Produktion von Fast and Loose und Bad Boys 4 einstweilig pausiert.

Auch Emancipation war bisher für dieses Jahr geplant, hat aber noch keinen offiziellen Start im Kino oder bei Apple TV+ erhalten. Ob das mit Smiths Ohrfeige zusammenhängt, ist nicht klar. Bright 2 könnte ebenfalls von der Netflix-Sanktion betroffen sein, letzte Lebenszeichen zum Projekt sind aber ohnehin bald über ein Jahr alt (via Variety ). Zu The Council liegen keine Informationen vor.

Will Smiths Betragen könnte auch Filme betreffen, die bisher nur als Entwurf vorhanden sind. Aus dem Bieterkrieg um ein Smith-Biopic haben sich The Sun zufolge sowohl Netflix als auch Apple zurückgezogen. Das Gerücht sollte aber mit Vorsicht genossen werden.

Ob Will Smith wirklich 30 Jahre Karriere per Ohrfeige ruiniert hat, bleibt abzuwarten. Hollywood ist sich nicht einig, ob es mit scharfen Strafen, tadelnden Worten oder gar Zuspruch reagieren soll. Im Moment herrscht vor allem eines: Verunsicherung.

Will Smiths Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air wurde als düstere Dramaserie bei Peacock neu aufgelegt. Im Streamgestöber diskutieren wir, ob das Serien-Reboot Bel-Air gelungen ist oder nicht.

Im Podcast sprechen wir nicht nur über Bel-Air und den idealen Will Smith-Ersatz, sondern nehmen auch die weiteren Original Serien des neuen Streamingdiensts Peacock – Girls5Eva, Rutherford Falls und Saved by the Bell – unter die Lupe.



