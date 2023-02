Netflix kündigt überraschend Pokémon-Serie an – und einen Teaser-Trailer gibt es auch schon

Netflix hat überraschend eine neue Pokémon-Serie im Stop-Motion-Animationsstil enthüllt. Schaut schon jetzt einen ersten Teaser-Trailer dazu.

Gerade findet der Pokémon Day statt, bei dem viele Neuigkeiten rund um das kultige Franchise enthüllt werden. Dazu zählt auch eine neue Netflix-Serie, die der Streaming-Dienst zusammen mit The Pokémon Company entwickelt hat. Wir haben den ersten Teaser und Handlungsinfos zu Die Pokémon-Concierge für euch.

Schaut den ersten Teaser zur neuen Pokémon-Serie bei Netflix mit Untertiteln:

Die Pokémon-Concierge - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Neue Pokémon-Serie bei Netflix setzt auf besonderen Animationsstil

Wie Deadline berichtet, handelt es sich bei der vorgestellten Pokémon-Produktion um eine Serie im Stop-Motion-Animationsstil. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Concierge Haru, die in einem Resort für Pokémon und ihre Besitzer:innen arbeitet. Neben der menschlichen Protagonistin spielt das Pokémon Psyduck bzw. Enton auch eine Hauptrolle.

Mehr Infos zum Inhalt gibt es bisher noch nicht. Auch ein Start-Datum für Die Pokémon-Concierge bei Netflix steht noch nicht fest. Die Serie soll laut Poster aber demnächst verfügbar sein.

