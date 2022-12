Ära endet nach 25 Jahren: Pokémon trennt sich von Ash und Pikachu und stellt 2 neue Figuren vor

Das Ende einer Ära: Die Pokémon Company enthüllt den Start der letzten Episoden mit Ash und Pikachu. Nach 11 Abenteuer erwarten uns, bevor die Geschichte zu Ende ist.

Es gibt spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pokémon. Nach 25 Jahren neigt sich die Geschichte von Ash und Pikachu dem Ende. Seit 1997 erleben die beiden aufregende Abenteuer voller Gefahren und Herausforderungen. Nächstes Jahr erfahren wir, wie ihre Anime-Erzählungen enden – und wer in ihre Fußstapfen tritt.

Pokémon verabschiedet sich von Ash und Pikachu, jetzt kommen Riko und Roy

Wie Nintendo Life berichtet, hat die Pokémon Company die letzte Etappe der Reise offiziell bestätigt. Noch elf Episoden erwarten uns mit Ash und Pikachu. Danach verabschieden sich die zwei bekanntesten Figuren aus dem Pokémon-Franchise. Am 13. Januar 2023 wird die erste der elf letzten Episoden in Japan ausgestrahlt.

Der letzte Arc trägt den Titel Aim to be a Pokémon Master und verspricht ein episches Finale. Im April 2023 wird der Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben: Riko und Roy übernehmen nach Ash und Pikachu die Führung im Pokémon-Universum. Im nachfolgenden Video sind sie mit ihren Starter-Pokémons kurz zu sehen.

Das Ankündigungsvideo zum Pokémon-Finale von Ash und Pikachu:

Pokémon: Aim to be a Pokémon Master - Trailer (Deutsche UT) HD

Das ist ein bemerkenswertes Ereignis: In einer Zeit, in der große Franchises alles daran setzen, um Originalstars zurückzubringen, wagt Pokémon den Schritt, sich mit neuen Figuren in ein frisches Abenteuer zu stürzen.

