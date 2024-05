Netflix längste Superhelden-Serie endet: Erster Trailer zu Umbrella Academy Staffel 4 verspricht extrem spektakuläres Finale

Nach fünf Jahren geht der Netflix-Hit The Umbrella Academy mit Staffel 4 zu Ende. Der erste Teaser zeigt, welches atemlose Finale auf den großen Cliffhanger der Serie folgt.

Auch Superheld:innen gehen in Rente. Das gilt nicht nur für Captain America, sondern für seine Netflix-Pendants: Die Hit-Serie The Umbrella Academy über eine übernatürlich begabte Truppe an Geschwistern endet mit Staffel 4. Jetzt gibt es für die neuen Folgen den ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten englischen Teaser zu The Umbrella Academy Staffel 4 an:

The Umbrella Academy - S04 Teaser Trailer (English) HD

Netflix' Supergeschwister haben in The Umbrella Academy Staffel 4 ihre Kräfte verloren

Wie der Teaser bereits andeutet, geht es im Finale für die Brüder und Schwestern der Umbrella Academy um alles. Gestrandet in einer neuen Realität, in der ihr Familienpatriarch Reginald Hargreeves (Colm Feore) völlig andere Entscheidungen getroffen hat, müssen sie zunächst ohne ihre Kräfte auskommen. Und eine Gruppe neuer Feinde lässt ihnen kaum Zeit zum Nachdenken.

Dass Staffel 4 die Geschichte um Netflix' älteste Superheld:innen-Familie abschließen würde, deutete Produzent Steve Blackman bereits 2022 in einem The Wrap -Interview an. Er schloss dabei nicht aus, dass der Streamingdienst eine Franchise-Fortsetzung, etwa durch Spin-offs, in Erwägung ziehe.

Wann kommt The Umbrella Academy Staffel 4 zu Netflix?

The Umbrella Academy Staffel 4 erscheint am 8. August 2024 auf Netflix. Alle neuen Folgen werden direkt zum Starttermin veröffentlicht. Mit sechs Episoden ist die finale Staffel vergleichsweise kurz geraten.

